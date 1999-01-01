Київ
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A L

Пневмококові вакцини

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07AБАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A LПневмококові вакцини
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Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована)
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована)
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 2387,41 грн
в 219 аптеках
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Синфлорикс
Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1416,00 грн
в 54 аптеках
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Синфлорикс
Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1488,10 грн
в 41 аптеці
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Превенар
Превенар
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Превенар
Превенар
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Синфлорикс
Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
Немає в наявності
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