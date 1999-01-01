Київ
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A J
Вакцини проти кашлюку
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07A
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A J
Вакцини проти кашлюку
J07A J52
Очищений коклюшний антиген у комбінації з анатоксином
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Інфанрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
881,07
грн
в 215 аптеках
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Бустрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
809,00
грн
в 140 аптеках
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Інфанрикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
927,30
грн
в 9 аптеках інших міст
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Дозування
0.5 мл/1 доза
1 доза
Пакування
фл. 5 мл
шприц 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
50
Виробник
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Інститут вакцин
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