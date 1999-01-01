Київ
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A M
Протиправцеві вакцини
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07A
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A M
Протиправцеві вакцини
J07A M01
Правцевий анатоксин
J07A M51
Правцевий анатоксин в комбінації з дифтерійним анатоксином
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АДП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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Адп-М-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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АП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл в пачці №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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Дозування
2 дози
10 доз
Пакування
амп. 0.5 мл
амп. 1 мл
фл. 5 мл
Виробник
БІОЛІК ФАРМА
Биолик Фарма
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