Київ
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A H

Менінгококові вакцини

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07AБАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A HМенінгококові вакцини
Сортування: По популярності
Німенрикс®
Німенрикс®
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником у шприці 0,5 мл з 2 голками №1
Пфайзер Інк.
від 1670,15 грн
в 124 аптеках
Знайти в аптеках
БЕКСЕРО Вакцина для профілактики менінгококової інфекції, що викликається серогрупою В
БЕКСЕРО Вакцина для профілактики менінгококової інфекції, що викликається серогрупою В
Суспензія для ін'єкцій 1 доза попередньо заповнений шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 3141,00 грн
в 77 аптеках
Знайти в аптеках
Менактра® вакцина менінгококова полісахаридна серогруп A, C, Y та W-135 кон'югована дифтерійним анатоксином
Менактра® вакцина менінгококова полісахаридна серогруп A, C, Y та W-135 кон'югована дифтерійним анатоксином
Розчин для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
Санофі Пастер
від 1218,00 грн
в 50 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране