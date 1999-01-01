Київ
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A X
Інші бактеріальні вакцини
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07A
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A X
Інші бактеріальні вакцини
J07A X20**
Інші
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Лантіген Б
Краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
від
818,00
грн
в 660 аптеках
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Уромуне-МВ140
Спрей сублінгвальний 300 ftu/ мл флакон з розпилювачем 9 мл №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Бактек-МВ130
Спрей сублінгвальний 300 ftu/ мл флакон з розпилювачем 9 мл №2
Inmunotek S.L.
від
13000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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АКДП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
Біолік
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал., сусп.
спрей сублінгвальний
сусп. д/ін.
Дозування
2 дози
300 FTU/ мл
Пакування
амп. 1 мл
фл. 18 мл
фл. з розпилювачем 9 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
10
Виробник
Inmunotek S.L.
Биолик Фарма
Дилео Фарма
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