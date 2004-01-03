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Список виробниківДДансон Фарма

Виробник: Дансон Фарма

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні: ТОВ "ДАНСОН ФАРМА"
04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-Г, офіс 7.
(044) 225-05-77
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Знайдено: 3 препарати
Бактек-МВ130 спрей сублінгвальний, 300 ftu/ мл, флакон з розпилювачем, 9 мл, № 2; Inmunotek S.L.
Бактек-МВ130 Спрей сублінгвальний, 300 ftu/ мл, флакон з розпилювачем, 9 мл, № 2 Inmunotek S.L.
Немає в наявності
Уромуне-МВ140 спрей сублінгвальний, 300 ftu/ мл, флакон з розпилювачем, 9 мл, № 2; Inmunotek S.L.
Уромуне-МВ140 Спрей сублінгвальний, 300 ftu/ мл, флакон з розпилювачем, 9 мл, № 2 Inmunotek S.L.
Немає в наявності
Цитовір®-3 капсули, блістер, № 12; Консалтингова група "Бізнесон"
Цитовір®-3 Капсули, блістер, № 12 Консалтингова група "Бізнесон"
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-Г, офіс 7.
(044) 225-05-77
Знайдено: 3 препарати
Бактек-МВ130 спрей сублінгвальний, 300 ftu/ мл, флакон з розпилювачем, 9 мл, № 2; Inmunotek S.L.
Бактек-МВ130 Спрей сублінгвальний, 300 ftu/ мл, флакон з розпилювачем, 9 мл, № 2 Inmunotek S.L.
Немає в наявності
Уромуне-МВ140 спрей сублінгвальний, 300 ftu/ мл, флакон з розпилювачем, 9 мл, № 2; Inmunotek S.L.
Уромуне-МВ140 Спрей сублінгвальний, 300 ftu/ мл, флакон з розпилювачем, 9 мл, № 2 Inmunotek S.L.
Немає в наявності
Цитовір®-3 капсули, блістер, № 12; Консалтингова група "Бізнесон"
Цитовір®-3 Капсули, блістер, № 12 Консалтингова група "Бізнесон"
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції