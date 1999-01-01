Київ
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H03

ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H03ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 100 мкг блістер №100
Асіно
від 249,90 грн
в 1404 аптеках інших міст
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 75 мкг блістер №100
Асіно
від 267,10 грн
в 969 аптеках
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L-Тироксин 75 Берлін-Хемі
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі
Таблетки 75 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 122,50 грн
в 949 аптеках
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Йодомарин® 200
Йодомарин® 200
Таблетки 200 мкг №50
Berlin-Chemie AG
від 136,20 грн
в 936 аптеках
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 125 мкг блістер №100
Асіно
від 300,88 грн
в 927 аптеках
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L-Тироксин 125 Берлін-Хемі
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі
Таблетки 125 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 137,20 грн
в 917 аптеках
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Йодомарин® 100
Йодомарин® 100
Таблетки 100 мкг флакон №100
Berlin-Chemie AG
від 135,50 грн
в 905 аптеках
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Тирозол®
Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №50
Асіно
від 190,45 грн
в 875 аптеках
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 50 мкг блістер №100
Асіно
від 247,56 грн
в 875 аптеках
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Тирозол®
Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №50
Асіно
від 384,30 грн
в 862 аптеках
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L-Тироксин 150 Берлін-Хемі
L-Тироксин 150 Берлін-Хемі
Таблетки 150 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 150,40 грн
в 862 аптеках
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L-Тироксин 50 Берлін-Хемі
L-Тироксин 50 Берлін-Хемі
Таблетки 50 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 117,30 грн
в 805 аптеках
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 150 мкг блістер №100
Асіно
від 297,78 грн
в 794 аптеках
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Еспа-Карб®
Еспа-Карб®
Таблетки 10 мг блістер №50
esparma
від 319,80 грн
в 620 аптеках
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Мерказоліл-Здоров'я
Мерказоліл-Здоров'я
Таблетки 5 мг контейнер у коробці №100
Здоров'я ФК
від 230,30 грн
в 591 аптеці
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 25 мкг блістер №100
Асіно
від 241,05 грн
в 576 аптеках
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L-Тироксин 100 Берлін-Хемі
L-Тироксин 100 Берлін-Хемі
Таблетки 100 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 128,32 грн
в 572 аптеках
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Йодид-Фармак®
Йодид-Фармак®
Таблетки 200 мкг блістер №50
Фармак
від 63,70 грн
в 482 аптеках
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Еферокс®
Еферокс®
Таблетки 50 мкг блістер №100
esparma
від 121,44 грн
в 401 аптеці
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Еферокс®
Еферокс®
Таблетки 25 мкг блістер №100
esparma
від 121,04 грн
в 401 аптеці
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