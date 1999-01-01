Київ
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H03
ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H03
ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H03A
ТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИ
H03B
АНТИТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H03C
ПРЕПАРАТИ ЙОДУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
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Еутирокс
Таблетки 100 мкг блістер №100
Асіно
від
249,90
грн
в 1404 аптеках інших міст
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Еутирокс
Таблетки 75 мкг блістер №100
Асіно
від
267,10
грн
в 969 аптеках
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L-Тироксин 75 Берлін-Хемі
Таблетки 75 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
122,50
грн
в 949 аптеках
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Йодомарин® 200
Таблетки 200 мкг №50
Berlin-Chemie AG
від
136,20
грн
в 936 аптеках
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Еутирокс
Таблетки 125 мкг блістер №100
Асіно
від
300,88
грн
в 927 аптеках
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L-Тироксин 125 Берлін-Хемі
Таблетки 125 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
137,20
грн
в 917 аптеках
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Йодомарин® 100
Таблетки 100 мкг флакон №100
Berlin-Chemie AG
від
135,50
грн
в 905 аптеках
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Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №50
Асіно
від
190,45
грн
в 875 аптеках
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Еутирокс
Таблетки 50 мкг блістер №100
Асіно
від
247,56
грн
в 875 аптеках
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Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №50
Асіно
від
384,30
грн
в 862 аптеках
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L-Тироксин 150 Берлін-Хемі
Таблетки 150 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
150,40
грн
в 862 аптеках
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L-Тироксин 50 Берлін-Хемі
Таблетки 50 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
117,30
грн
в 805 аптеках
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Еутирокс
Таблетки 150 мкг блістер №100
Асіно
від
297,78
грн
в 794 аптеках
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Еспа-Карб®
Таблетки 10 мг блістер №50
esparma
від
319,80
грн
в 620 аптеках
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Мерказоліл-Здоров'я
Таблетки 5 мг контейнер у коробці №100
Здоров'я ФК
від
230,30
грн
в 591 аптеці
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Еутирокс
Таблетки 25 мкг блістер №100
Асіно
від
241,05
грн
в 576 аптеках
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L-Тироксин 100 Берлін-Хемі
Таблетки 100 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
128,32
грн
в 572 аптеках
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Йодид-Фармак®
Таблетки 200 мкг блістер №50
Фармак
від
63,70
грн
в 482 аптеках
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Еферокс®
Таблетки 50 мкг блістер №100
esparma
від
121,44
грн
в 401 аптеці
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Еферокс®
Таблетки 25 мкг блістер №100
esparma
від
121,04
грн
в 401 аптеці
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esparma
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Фармак
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