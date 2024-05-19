Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИТиреоїдні гормониЛевотироксин натрійL-Тироксин 100 Берлін-ХеміЦіни в аптеках

L-Тироксин 100 Берлін-Хемі таблетки 100 мкг блістер, №50 - Київ (19399) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1167 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
135,99
Економія: -13,04 грн
122,95 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
143,60
Економія: -19,30 грн
124,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: блістер (1)
143,10
Економія: -18,80 грн
124,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
120,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
144,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
137,97 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
119,44 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
148,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
143,90
Економія: -19,60 грн
124,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (13)
137,99
Економія: -15,04 грн
122,95 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
150,88
Економія: -12,62 грн
138,26 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
119,66 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
156,81
Економія: -18,29 грн
138,52 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
145,50
Економія: -21,20 грн
124,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), блістер (1)
142,90
Економія: -18,60 грн
124,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
129,55 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
145,40
Економія: -21,10 грн
124,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
148,71
Економія: -22,63 грн
126,08 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5), блістер (1)
147,92 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: блістер (1)
138,90
Економія: -14,60 грн
124,30 грн