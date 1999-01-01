Київ
ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H03A

ТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИ

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H03ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H03AТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИ
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 100 мкг блістер №100
Асіно
від 249,90 грн
в 1404 аптеках інших міст
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 75 мкг блістер №100
Асіно
від 267,10 грн
в 969 аптеках
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L-Тироксин 75 Берлін-Хемі
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі
Таблетки 75 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 122,50 грн
в 949 аптеках
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 125 мкг блістер №100
Асіно
від 300,88 грн
в 927 аптеках
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L-Тироксин 125 Берлін-Хемі
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі
Таблетки 125 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 137,20 грн
в 917 аптеках
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 50 мкг блістер №100
Асіно
від 247,56 грн
в 875 аптеках
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L-Тироксин 150 Берлін-Хемі
L-Тироксин 150 Берлін-Хемі
Таблетки 150 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 150,40 грн
в 862 аптеках
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L-Тироксин 50 Берлін-Хемі
L-Тироксин 50 Берлін-Хемі
Таблетки 50 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 117,30 грн
в 805 аптеках
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 150 мкг блістер №100
Асіно
від 297,78 грн
в 794 аптеках
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 25 мкг блістер №100
Асіно
від 241,05 грн
в 576 аптеках
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L-Тироксин 100 Берлін-Хемі
L-Тироксин 100 Берлін-Хемі
Таблетки 100 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 128,32 грн
в 572 аптеках
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Еферокс®
Еферокс®
Таблетки 25 мкг блістер №100
esparma
від 121,04 грн
в 401 аптеці
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Еферокс®
Еферокс®
Таблетки 50 мкг блістер №100
esparma
від 121,44 грн
в 401 аптеці
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Еферокс®
Еферокс®
Таблетки 100 мкг блістер №100
esparma
від 151,53 грн
в 398 аптеках
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Сінторікс
Сінторікс
Таблетки 150 мкг блістер №50
Фармак
від 86,63 грн
в 367 аптеках
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Сінторікс
Сінторікс
Таблетки 25 мкг блістер №50
Фармак
від 67,09 грн
в 174 аптеках
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Сінторікс
Сінторікс
Таблетки 50 мкг блістер №50
Фармак
від 71,91 грн
в 172 аптеках
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Сінторікс
Сінторікс
Таблетки 100 мкг блістер №50
Фармак
від 79,47 грн
в 166 аптеках
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Сінторікс
Сінторікс
Таблетки 75 мкг блістер №50
Фармак
від 72,67 грн
в 163 аптеках
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Сінторікс
Сінторікс
Таблетки 125 мкг блістер №50
Фармак
від 83,85 грн
в 146 аптеках
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