Київ
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A
ГОРМОНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01B
ГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01C
ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ
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Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
61,39
грн
в 719 аптеках
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Мінірин Мелт
Ліофілізат оральний 120 мкг блістер №30
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
1239,55
грн
в 320 аптеках
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Мінірин Мелт
Ліофілізат оральний 60 мкг блістер №30
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
781,08
грн
в 315 аптеках
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Пабал
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл ампула 1 мл №5
Феррінг
від
6572,09
грн
в 294 аптеках
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Октра®
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл ампула 1 мл пачка №5
Фармак
від
712,65
грн
в 293 аптеках
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Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №28
Гедеон Ріхтер
від
5164,00
грн
в 291 аптеці
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Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №84
Гедеон Ріхтер
від
12744,56
грн
в 284 аптеках
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Карбетоцин-Фармак
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл з голкою №1
Фармак
від
985,92
грн
в 283 аптеках
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Уропрес®
Спрей назальний 0,1 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від
1032,35
грн
в 222 аптеках
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Мінірин
Таблетки 0,2 мг флакон №30
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
1201,17
грн
в 106 аптеках
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Дезаміноокситоцин
Таблетки 50 мо блістер №10
Гріндекс
від
719,00
грн
в 71 аптеці
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Оргалутран®
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
від
4607,77
грн
в 49 аптеках
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Октреотид-МБ
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл ампула 1 мл №5
М.Біотек Лтд.
від
912,09
грн
в 45 аптеках
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Мінірин
Таблетки 0,1 мг флакон №30
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
852,60
грн
в 41 аптеці
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Окситоцин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
від
58,66
грн
в 30 аптеках
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Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
ФЗ Біофарма
від
39,90
грн
в 21 аптеці
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Карбетоцин
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл флакон 1 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
5707,92
грн
в 9 аптеках
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Соматулін аутожель 120 мг
Розчин для ін'єкцій пролонгованого вивільнення 120 мг шприц 0.5 мл з автоматичною захисною системою, 1 голкою 1,2 х 20 мм №1
IPSEN PHARMA
від
33558,72
грн
в 7 аптеках
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Реместип
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
1767,50
грн
в 6 аптеках
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Октреотид-МБ
Розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл ампула 1 мл №5
М.Біотек Лтд.
від
1354,30
грн
в 3 аптеках інших міст
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Форма випуску
крап. назал.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. оральн.
мікросфери д/п сусп. д/ин.
пор. д/п сусп. д/ін.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/сусп. д/ін. прол. вив.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
розч. д/ін. пролонг.
спрей назал.
табл.
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.1 мг
0.1 мг/мл
0.2 мг
0.3 мг/мл
0.5 мг/мл
0.05 мг
0.05 мг/мл
0.6 мг/мл
0.9 мг/мл
0.25 мг
1 мг
1.3 мг
1.33 мг
4 МО
4 мг
5 МО
5 МО/мл
8 МО
8 мг
10 МО
10 мг
10 мг/1,5 мл
15 мг
15 мкг/мл
16 МО
16 МО (5,3 мг)
20 мг
24 МО
30 мг
36 МО/мл
40 мг
41.5 мг
50 МО
50 мкг/мл
60 мг
60 мкг
100 мкг/мл
120 мг
120 мкг
240 мкг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
блістер
картридж 1.5 мл
попер. заповн. шприц 1 мл
попер. наповн. ручка
фл.
фл. 0.5 мл
фл. 1 мл
фл. 2 мл
фл. 2.5 мл
фл. 5 мл
фл.,+ розч. шпр. 1мл, +адаптор
шприц 0.5 мл
шприц 1 мл
шприц-ручка 1.5 мл
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Кількість штук в упаковці
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5
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28
30
50
60
84
100
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Europharm (UK)
Ferring GmbH
Ferring International Center
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IPSEN PHARMA
Ipsen Pharma
Merck Serono International
Mistral Capital Management
Novartis Pharma
Novo Nordisk
Organon Central East Gmbh
Pfizer H.C.P. Corporation
Recordati Rare Diseases
Rompharm Company Georgia LLC
SUN
Арес Трейдінг
Биофарма ФЗ
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Біолік Фарма
Гедеон Ріхтер
М.Біотек Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
Пфайзер Інк.
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Сандоз
ФЗ "Біофарма"
ФЗ Біофарма
Фарм-Синтез
Фармак
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