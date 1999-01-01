Київ
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01

ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
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Окситоцин
Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 61,39 грн
в 719 аптеках
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Мінірин Мелт
Мінірин Мелт
Ліофілізат оральний 120 мкг блістер №30
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1239,55 грн
в 320 аптеках
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Мінірин Мелт
Мінірин Мелт
Ліофілізат оральний 60 мкг блістер №30
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 781,08 грн
в 315 аптеках
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Пабал
Пабал
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл ампула 1 мл №5
Феррінг
від 6572,09 грн
в 294 аптеках
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Октра®
Октра®
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл ампула 1 мл пачка №5
Фармак
від 712,65 грн
в 293 аптеках
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Рієко
Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №28
Гедеон Ріхтер
від 5164,00 грн
в 291 аптеці
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Рієко
Рієко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 41,5 мг флакон №84
Гедеон Ріхтер
від 12744,56 грн
в 284 аптеках
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Карбетоцин-Фармак
Карбетоцин-Фармак
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл з голкою №1
Фармак
від 985,92 грн
в 283 аптеках
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Уропрес®
Уропрес®
Спрей назальний 0,1 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від 1032,35 грн
в 222 аптеках
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Мінірин
Мінірин
Таблетки 0,2 мг флакон №30
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1201,17 грн
в 106 аптеках
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Дезаміноокситоцин
Дезаміноокситоцин
Таблетки 50 мо блістер №10
Гріндекс
від 719,00 грн
в 71 аптеці
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Оргалутран®
Оргалутран®
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
від 4607,77 грн
в 49 аптеках
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Октреотид-МБ
Октреотид-МБ
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл ампула 1 мл №5
М.Біотек Лтд.
від 912,09 грн
в 45 аптеках
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Мінірин
Мінірин
Таблетки 0,1 мг флакон №30
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 852,60 грн
в 41 аптеці
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Окситоцин-Біолік
Окситоцин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
від 58,66 грн
в 30 аптеках
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Окситоцин
Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
ФЗ Біофарма
від 39,90 грн
в 21 аптеці
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Карбетоцин
Карбетоцин
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл флакон 1 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 5707,92 грн
в 9 аптеках
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Соматулін аутожель 120 мг
Соматулін аутожель 120 мг
Розчин для ін'єкцій пролонгованого вивільнення 120 мг шприц 0.5 мл з автоматичною захисною системою, 1 голкою 1,2 х 20 мм №1
IPSEN PHARMA
від 33558,72 грн
в 7 аптеках
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Реместип
Реместип
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл ампула 2 мл №5
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1767,50 грн
в 6 аптеках
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Октреотид-МБ
Октреотид-МБ
Розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл ампула 1 мл №5
М.Біотек Лтд.
від 1354,30 грн
в 3 аптеках інших міст
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