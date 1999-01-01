Київ
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H05

ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H05ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН
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Цинакальцет-Віста
Цинакальцет-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 3410,00 грн
в 291 аптеці
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Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Міакальцик®
Міакальцик®
Розчин для ін'єкцій 100 мо ампула 1 мл №5
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Парікальцітол-Віста
Парікальцітол-Віста
Розчин для ін'єкцій 5 мкг/мл ампула, пачки картонні 1 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Парсабів®
Парсабів®
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг флакон 0.5 мл у картонній коробці №6
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
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