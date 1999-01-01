Київ
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H04
ПАНКРЕАТИЧНІ ГОРМОНИ
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H04
ПАНКРЕАТИЧНІ ГОРМОНИ
H04A
ГЛІКОГЕНОЛІТИЧНІ ГОРМОНИ
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Глюкаген® 1 мг Гіпокіт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 мо флакон з розчинником у шприці по 1 мл №1
Ново Нордіск
від
571,46
грн
в 15 аптеках
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