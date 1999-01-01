Київ
Інші препарати, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії передміхурової залози
G04C X02
Препарати плодів Sabalis serrulatae
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C X
Інші препарати, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії передміхурової залози
G04C X02
Препарати плодів Sabalis serrulatae
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Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №30
Berlin-Chemie AG
від
469,00
грн
в 799 аптеках
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Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №60
Berlin-Chemie AG
від
927,80
грн
в 767 аптеках
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Простаплант
Капсули 320 мг №30
Alpen Pharma AG
від
673,97
грн
в 480 аптеках
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Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №90
Berlin-Chemie AG
від
1339,12
грн
в 313 аптеках
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Простакер
Капсули 320 мг №30
Мега Лайфсайенсіз
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. м'які
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
30
60
90
Виробник
Alpen Pharma AG
MEGA LIFESCIENCES
Menarini Group
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