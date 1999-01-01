Київ
Інші препарати, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії передміхурової залози
G04C X02

Препарати плодів Sabalis serrulatae

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C XІнші препарати, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії передміхурової залози
G04C X02Препарати плодів Sabalis serrulatae
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Простамол® Уно
Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №30
Berlin-Chemie AG
від 469,00 грн
в 799 аптеках
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Простамол® Уно
Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №60
Berlin-Chemie AG
від 927,80 грн
в 767 аптеках
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Простаплант
Простаплант
Капсули 320 мг №30
Alpen Pharma AG
від 673,97 грн
в 480 аптеках
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Простамол® Уно
Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №90
Berlin-Chemie AG
від 1339,12 грн
в 313 аптеках
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Простакер
Простакер
Капсули 320 мг №30
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Немає в наявності
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