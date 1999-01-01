Київ
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A B

Препарати, що містять гестагени і естрогени для послідовного застосування

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A BПрепарати, що містять гестагени і естрогени для послідовного застосування
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Клайра
Клайра
Таблетки комбі-упаковка №28
Bayer Pharmaceuticals
від 382,16 грн
в 902 аптеках
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Три-Регол
Три-Регол
Таблетки, вкриті оболонкою №63
Гедеон Ріхтер
від 1211,73 грн
в 311 аптеці
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Три-Регол
Три-Регол
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Гедеон Ріхтер
від 465,30 грн
в 303 аптеках
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Три-Регол 21+7
Три-Регол 21+7
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Три-Регол 21+7
Три-Регол 21+7
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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