Київ
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A B
Препарати, що містять гестагени і естрогени для послідовного застосування
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A B
Препарати, що містять гестагени і естрогени для послідовного застосування
G03A B03
Левоноргестрел і етинилестрадіол
G03A B08
Дієногест и естрадіол
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Таблетки комбі-упаковка №28
Bayer Pharmaceuticals
від
382,16
грн
в 902 аптеках
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Три-Регол
Таблетки, вкриті оболонкою №63
Гедеон Ріхтер
від
1211,73
грн
в 311 аптеці
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Три-Регол
Таблетки, вкриті оболонкою №21
Гедеон Ріхтер
від
465,30
грн
в 303 аптеках
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Три-Регол 21+7
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Три-Регол 21+7
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
Дозування
+
Пакування
комбі-уп.
Кількість штук в упаковці
21
28
63
84
Виробник
Gedeon Richter
Байер
Гедеон Ріхтер
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