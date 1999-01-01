Київ
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A C
Гестагени
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A C
Гестагени
G03A C02
Лінестренол
G03A C06
Медроксипрогестерон
G03A C09
Дезогестрел
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Лактинет®-Ріхтер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг №28
Гедеон Ріхтер
від
449,26
грн
в 376 аптеках
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Депо-Провера®
Суспензія для ін'єкцій 150 мг флакон 1 мл №1
Пфайзер Інк.
від
157,87
грн
в 358 аптеках
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Дезиретт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Зентіва
від
309,64
грн
в 355 аптеках
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Дезогестрел Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №84
Сандоз
Немає в наявності
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Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Мібе Україна
Немає в наявності
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Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №84
Мібе Україна
Немає в наявності
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Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №168
Мібе Україна
Немає в наявності
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Депо-Провера®
Суспензія для ін'єкцій 150 мг шприц 1 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Дезогестрел Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №28
Сандоз
Немає в наявності
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Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №84
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №168
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Форма випуску
сусп. д/ін.
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.5 мг
0.075 мг
75 мкг
150 мг
Пакування
блістер
фл. 1 мл
шприц 1 мл
Кількість штук в упаковці
1
28
84
168
Виробник
MSD
Schering-Plough Central East
Гедеон Ріхтер
Зентіва
Мибе Украина
Пфайзер Інк.
Сандоз
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