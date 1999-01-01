Київ
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A C

Гестагени

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A CГестагени
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Лактинет®-Ріхтер
Лактинет®-Ріхтер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг №28
Гедеон Ріхтер
від 449,26 грн
в 376 аптеках
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Депо-Провера®
Депо-Провера®
Суспензія для ін'єкцій 150 мг флакон 1 мл №1
Пфайзер Інк.
від 157,87 грн
в 358 аптеках
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Дезиретт
Дезиретт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Зентіва
від 309,64 грн
в 355 аптеках
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Дезогестрел Сандоз®
Дезогестрел Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №84
Сандоз
Немає в наявності
Дезофемоно® 75
Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Мібе Україна
Немає в наявності
Дезофемоно® 75
Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №84
Мібе Україна
Немає в наявності
Дезофемоно® 75
Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №168
Мібе Україна
Немає в наявності
Депо-Провера®
Депо-Провера®
Суспензія для ін'єкцій 150 мг шприц 1 мл №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Дезогестрел Сандоз®
Дезогестрел Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №28
Сандоз
Немає в наявності
Чарозетта®
Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Чарозетта®
Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №84
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Чарозетта®
Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №168
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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