Київ
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A D
Препарати для екстренної контрацепції
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A D
Препарати для екстренної контрацепції
G03A D01
Левоноргестрел
G03A D02
Уліпристал
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Постинор
Таблетки 0,75 мг блістер №2
Гедеон Ріхтер
від
342,55
грн
в 917 аптеках
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Ескапел
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
від
292,00
грн
в 810 аптеках
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Аводель
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Інтелі Генерикс Норд
від
252,69
грн
в 703 аптеках
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Ескапел
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 1,5 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
від
401,79
грн
в 391 аптеці
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Лергесан
Таблетки 1,5 мг блістер №1
САН
від
232,00
грн
в 316 аптеках
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Лергесан
Таблетки 0,75 мг блістер №2
САН
від
222,15
грн
в 306 аптеках
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Ез-Ван
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Naari
Немає в наявності
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Двелла
Таблетки 30 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Навела 1,5
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Зентіва
Немає в наявності
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Двелла
Таблетки 30 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Улісса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №1
ALVOGEN
Немає в наявності
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Фасілє-Ван
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Наарі
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Дозування
0.75 мг
1.5 мг
30 мг
Кількість штук в упаковці
1
2
Виробник
Gedeon Richter
Naari
Інтелі Генерикс Норд
Гедеон Ріхтер
Зентіва
САН
Тева Украина
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