Київ
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A D

Препарати для екстренної контрацепції

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A DПрепарати для екстренної контрацепції
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Постинор
Постинор
Таблетки 0,75 мг блістер №2
Гедеон Ріхтер
від 342,55 грн
в 917 аптеках
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Ескапел
Ескапел
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
від 292,00 грн
в 810 аптеках
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Аводель
Аводель
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Інтелі Генерикс Норд
від 252,69 грн
в 703 аптеках
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Ескапел
Ескапел
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 1,5 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
від 401,79 грн
в 391 аптеці
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Лергесан
Лергесан
Таблетки 1,5 мг блістер №1
САН
від 232,00 грн
в 316 аптеках
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Лергесан
Лергесан
Таблетки 0,75 мг блістер №2
САН
від 222,15 грн
в 306 аптеках
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Ез-Ван
Ез-Ван
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Naari
Немає в наявності
Двелла
Двелла
Таблетки 30 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Навела 1,5
Навела 1,5
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Зентіва
Немає в наявності
Двелла
Двелла
Таблетки 30 мг блістер №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Улісса
Улісса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №1
ALVOGEN
Немає в наявності
Фасілє-Ван
Фасілє-Ван
Таблетки 1,5 мг блістер №1
Наарі
Немає в наявності
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