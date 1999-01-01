Київ
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A C
Активні кортикостероїди (група III)
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A C
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C01
Бетаметазон
D07A C04
Флуоцинолону ацетонід
D07A C13
Мометазон
D07A C14
Метилпреднізолону ацепонат
D07A C17
Флутиказон
D07A C18
Преднікарбат
D07A C21
Улобетазол
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Молескін®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від
166,44
грн
в 888 аптеках
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Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
53,40
грн
в 882 аптеках
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Флуцинар®
Мазь 0,25 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від
164,98
грн
в 881 аптеці
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Елоком®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
205,35
грн
в 862 аптеках
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Молескін®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від
167,86
грн
в 860 аптеках
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Елоком®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
231,55
грн
в 831 аптеці
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Елоком®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
194,07
грн
в 806 аптеках
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Целестодерм-В®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
334,65
грн
в 780 аптеках
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Кутівейт
Крем 0,05 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від
235,26
грн
в 777 аптеках
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Елоком®
Крем 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
245,86
грн
в 771 аптеці
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Бетаметазон
Крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від
85,29
грн
в 769 аптеках
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Кутівейт
Мазь 0,005 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від
223,06
грн
в 707 аптеках
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Адвантан®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
від
430,79
грн
в 622 аптеках
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Стерокорт®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Фітофарм
від
239,45
грн
в 620 аптеках
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Флуцинар®
Гель 0,25 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від
165,53
грн
в 610 аптеках
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Белодерм
Спрей 0,05 % флакон 50 мл №1
Белупо
від
326,36
грн
в 584 аптеках
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Целестодерм-В®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
221,90
грн
в 558 аптеках
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Синафлан Форте-Дарница
Крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від
96,84
грн
в 534 аптеках
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Белодерм
Мазь для зовнішнього застосування 0,05 % туба 15 г №1
Белупо
від
104,53
грн
в 529 аптеках
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Адвантан®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
від
430,95
грн
в 518 аптеках
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фл.-крапельн. 30 мл
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Виробник
Delpharm Poznan S.A
Dermapharm AG
Glenmark
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Organon Central East Gmbh
Pharma International
БАУШ ХЕЛС ООО
Белупо
Дарница
Дарниця ФФ
Дермафарм АГ
Здоровье
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
ЛЕО Фарма
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
СТАДА-УКРАЇНА
Сперко Україна
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фітофарм
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