Київ
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A C

Активні кортикостероїди (група III)

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A CАктивні кортикостероїди (група III)
Сортування: По популярності
Молескін®
Молескін®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від 166,44 грн
в 888 аптеках
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Синафлану мазь
Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 53,40 грн
в 882 аптеках
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Флуцинар®
Флуцинар®
Мазь 0,25 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від 164,98 грн
в 881 аптеці
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Елоком®
Елоком®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 205,35 грн
в 862 аптеках
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Молескін®
Молескін®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від 167,86 грн
в 860 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 231,55 грн
в 831 аптеці
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Елоком®
Елоком®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 194,07 грн
в 806 аптеках
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Целестодерм-В®
Целестодерм-В®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 334,65 грн
в 780 аптеках
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Кутівейт
Кутівейт
Крем 0,05 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від 235,26 грн
в 777 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Крем 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 245,86 грн
в 771 аптеці
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Бетаметазон
Бетаметазон
Крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від 85,29 грн
в 769 аптеках
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Кутівейт
Кутівейт
Мазь 0,005 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від 223,06 грн
в 707 аптеках
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Адвантан®
Адвантан®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
від 430,79 грн
в 622 аптеках
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Стерокорт®
Стерокорт®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Фітофарм
від 239,45 грн
в 620 аптеках
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Флуцинар®
Флуцинар®
Гель 0,25 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від 165,53 грн
в 610 аптеках
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Белодерм
Белодерм
Спрей 0,05 % флакон 50 мл №1
Белупо
від 326,36 грн
в 584 аптеках
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Целестодерм-В®
Целестодерм-В®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 221,90 грн
в 558 аптеках
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Синафлан Форте-Дарница
Синафлан Форте-Дарница
Крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від 96,84 грн
в 534 аптеках
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Белодерм
Белодерм
Мазь для зовнішнього застосування 0,05 % туба 15 г №1
Белупо
від 104,53 грн
в 529 аптеках
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Адвантан®
Адвантан®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
від 430,95 грн
в 518 аптеках
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