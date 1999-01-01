Київ
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A A
Кортикостероїди з низькою активністю (група I)
D07A B
Помірно активні кортикостероїди (група II)
D07A C
Активні кортикостероїди (група III)
D07A D
Високоактивні кортикостероїди (група IV)
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Дермовейт
Мазь 0,05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
від
262,26
грн
в 893 аптеках
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Молескін®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від
166,44
грн
в 888 аптеках
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Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
53,40
грн
в 882 аптеках
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Флуцинар®
Мазь 0,25 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від
164,98
грн
в 881 аптеці
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Дермовейт
Крем 0,05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
від
247,10
грн
в 870 аптеках
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Елоком®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
205,35
грн
в 862 аптеках
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Молескін®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від
167,86
грн
в 860 аптеках
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Елоком®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
231,55
грн
в 831 аптеці
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Кловейт®
Мазь туба 25 г №1
Єльфа
від
186,94
грн
в 823 аптеках
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Елоком®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
194,07
грн
в 806 аптеках
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Целестодерм-В®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
334,65
грн
в 780 аптеках
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Кутівейт
Крем 0,05 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від
235,26
грн
в 777 аптеках
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Елоком®
Крем 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
245,86
грн
в 771 аптеці
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Фторокорт®
Мазь 1 мг/г туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від
117,27
грн
в 771 аптеці
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Бетаметазон
Крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від
85,29
грн
в 769 аптеках
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Преднізолон
Мазь 0,5 % туба алюмінієва 10 г в пачці №1
Червона зірка
від
70,15
грн
в 761 аптеці
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Гідрокортизон
Мазь 1 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
від
78,83
грн
в 717 аптеках
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Кутівейт
Мазь 0,005 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від
223,06
грн
в 707 аптеках
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Локоїд®
Мазь 1 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від
213,63
грн
в 677 аптеках
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Локоїд ліпокрем
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від
221,83
грн
в 654 аптеках
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фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл.-крапельн. 30 мл
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Виробник
Belupo
Delpharm Poznan S.A
Delta Medical Promotions AG
Dermapharm AG
Glenmark
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Organon Central East Gmbh
Pharma International
WORLD MEDICINE GROUP
БАУШ ХЕЛС ООО
Белупо
Гедеон Ріхтер
Гледекс
Гленмарк
Дарница
Дарниця ФФ
Дермафарм АГ
Здоровье
Здоровье Группа компаний
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
ЛЕО Фарма
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
СТАДА-УКРАЇНА
Сперко Україна
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фітофарм
Червона зірка
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