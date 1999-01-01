Київ
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A

ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
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Дермовейт
Дермовейт
Мазь 0,05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
від 262,26 грн
в 893 аптеках
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Молескін®
Молескін®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від 166,44 грн
в 888 аптеках
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Синафлану мазь
Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 53,40 грн
в 882 аптеках
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Флуцинар®
Флуцинар®
Мазь 0,25 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від 164,98 грн
в 881 аптеці
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Дермовейт
Дермовейт
Крем 0,05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
від 247,10 грн
в 870 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 205,35 грн
в 862 аптеках
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Молескін®
Молескін®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від 167,86 грн
в 860 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 231,55 грн
в 831 аптеці
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Кловейт®
Кловейт®
Мазь туба 25 г №1
Єльфа
від 186,94 грн
в 823 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 194,07 грн
в 806 аптеках
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Целестодерм-В®
Целестодерм-В®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 334,65 грн
в 780 аптеках
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Кутівейт
Кутівейт
Крем 0,05 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від 235,26 грн
в 777 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Крем 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 245,86 грн
в 771 аптеці
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Фторокорт®
Фторокорт®
Мазь 1 мг/г туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від 117,27 грн
в 771 аптеці
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Бетаметазон
Бетаметазон
Крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від 85,29 грн
в 769 аптеках
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Преднізолон
Преднізолон
Мазь 0,5 % туба алюмінієва 10 г в пачці №1
Червона зірка
від 70,15 грн
в 761 аптеці
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Гідрокортизон
Гідрокортизон
Мазь 1 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
від 78,83 грн
в 717 аптеках
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Кутівейт
Кутівейт
Мазь 0,005 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від 223,06 грн
в 707 аптеках
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Локоїд®
Локоїд®
Мазь 1 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від 213,63 грн
в 677 аптеках
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Локоїд ліпокрем
Локоїд ліпокрем
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від 221,83 грн
в 654 аптеках
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