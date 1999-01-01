Київ
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C13

Мометазон

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A CАктивні кортикостероїди (група III)
D07A C13Мометазон
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Молескін®
Молескін®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від 166,44 грн
в 888 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 205,35 грн
в 862 аптеках
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Молескін®
Молескін®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від 167,86 грн
в 860 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 231,55 грн
в 831 аптеці
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Елоком®
Елоком®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 194,07 грн
в 806 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Крем 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 245,86 грн
в 771 аптеці
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Момедерм®
Момедерм®
Мазь 1 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від 160,80 грн
в 337 аптеках
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Мометазон
Мометазон
Мазь 1 мг/г туба 15 г у коробці №1
Корпорація Здоров'я
від 131,00 грн
в 297 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Лосьйон 0,1 % флакон-крапельниця 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
від 388,00 грн
в 74 аптеках
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Елодерм
Елодерм
Мазь 1 мг/г туба 15 г №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Елодерм
Елодерм
Мазь 1 мг/г туба 30 г №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Момат мазь
Момат мазь
Мазь 0,1 % туба 5 г №1
Гленмарк
Немає в наявності
Момат мазь
Момат мазь
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Гленмарк
Немає в наявності
Момедерм®
Момедерм®
Крем 1 мг/г туба 15 г №1
Bausch Health
Немає в наявності
Момезон
Момезон
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Сперко Україна
Немає в наявності
Момезон
Момезон
Крем 1 мг/г туба 60 г №1
Сперко Україна
Немає в наявності
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