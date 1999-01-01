Київ
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C13
Мометазон
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A C
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C13
Мометазон
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Молескін®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від
166,44
грн
в 888 аптеках
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Елоком®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
205,35
грн
в 862 аптеках
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Молескін®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Фармак
від
167,86
грн
в 860 аптеках
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Елоком®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
231,55
грн
в 831 аптеці
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Елоком®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
194,07
грн
в 806 аптеках
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Елоком®
Крем 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
245,86
грн
в 771 аптеці
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Момедерм®
Мазь 1 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від
160,80
грн
в 337 аптеках
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Мометазон
Мазь 1 мг/г туба 15 г у коробці №1
Корпорація Здоров'я
від
131,00
грн
в 297 аптеках
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Елоком®
Лосьйон 0,1 % флакон-крапельниця 30 мл №1
Organon Central East Gmbh
від
388,00
грн
в 74 аптеках
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Елодерм
Мазь 1 мг/г туба 15 г №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Елодерм
Мазь 1 мг/г туба 30 г №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Момат мазь
Мазь 0,1 % туба 5 г №1
Гленмарк
Немає в наявності
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Момат мазь
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Гленмарк
Немає в наявності
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Момедерм®
Крем 1 мг/г туба 15 г №1
Bausch Health
Немає в наявності
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Момезон
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Сперко Україна
Немає в наявності
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Момезон
Крем 1 мг/г туба 60 г №1
Сперко Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
крем
лосьйон
мазь
Дозування
0.1 %
1 мг/г
Пакування
туба 5 г
туба 15 г
туба 30 г
туба 60 г
фл.-крапельн. 30 мл
Виробник
Glenmark
Organon Central East Gmbh
Pharma International
БАУШ ХЕЛС ООО
Здоровье
Корпорація Здоров'я
Сперко Україна
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
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