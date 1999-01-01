Київ
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C04
Флуоцинолону ацетонід
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A C
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C04
Флуоцинолону ацетонід
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Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
53,40
грн
в 882 аптеках
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Флуцинар®
Мазь 0,25 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від
164,98
грн
в 881 аптеці
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Флуцинар®
Гель 0,25 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від
165,53
грн
в 610 аптеках
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Синафлан Форте-Дарница
Крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від
96,84
грн
в 534 аптеках
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Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г тм arbor vitae №1
від
42,97
грн
в 316 аптеках інших міст
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Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 10 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
45,90
грн
в 279 аптеках
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Алергодерм
Мазь 0,25 мг/г туба 15 г №1
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
44,05
грн
в 161 аптеці
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Синафлан-Здоров'я
Мазь 0,25 мг/г туба 15 г №1
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
59,40
грн
в 100 аптеках
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Синафлан
Мазь 0,025 % туба 15 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
від
95,45
грн
в 14 аптеках
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Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г тм dr. bauer №1
від
79,44
грн
в 1 аптеці
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Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г тм а+ №1
від
87,22
грн
в 1 аптеці
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Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г тм anc pharma №1
Немає в наявності
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Синафлан-Фітофарм
Мазь 0,025 % туба 15 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
крем
мазь
Дозування
0.25 мг/г
0.025 %
1 мг/г
Пакування
туба 10 г
туба 15 г
Виробник
Дарница
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
СТАДА-УКРАЇНА
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фітофарм
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