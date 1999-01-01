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Активні кортикостероїди (група III)
D07A C04

Флуоцинолону ацетонід

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A CАктивні кортикостероїди (група III)
D07A C04Флуоцинолону ацетонід
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Синафлану мазь
Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 53,40 грн
в 882 аптеках
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Флуцинар®
Флуцинар®
Мазь 0,25 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від 164,98 грн
в 881 аптеці
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Флуцинар®
Флуцинар®
Гель 0,25 мг/г туба 15 г №1
Єльфа
від 165,53 грн
в 610 аптеках
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Синафлан Форте-Дарница
Синафлан Форте-Дарница
Крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від 96,84 грн
в 534 аптеках
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Синафлану мазь
Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г тм arbor vitae №1
від 42,97 грн
в 316 аптеках інших міст
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Синафлану мазь
Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 10 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 45,90 грн
в 279 аптеках
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Алергодерм
Алергодерм
Мазь 0,25 мг/г туба 15 г №1
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 44,05 грн
в 161 аптеці
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Синафлан-Здоров'я
Синафлан-Здоров'я
Мазь 0,25 мг/г туба 15 г №1
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 59,40 грн
в 100 аптеках
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Синафлан
Синафлан
Мазь 0,025 % туба 15 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
від 95,45 грн
в 14 аптеках
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Синафлану мазь
Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г тм dr. bauer №1
від 79,44 грн
в 1 аптеці
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Синафлану мазь
Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г тм а+ №1
від 87,22 грн
в 1 аптеці
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Синафлану мазь
Синафлану мазь
Мазь 0,025 % туба 15 г тм anc pharma №1
Немає в наявності
Синафлан-Фітофарм
Синафлан-Фітофарм
Мазь 0,025 % туба 15 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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