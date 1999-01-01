Київ
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C01
Бетаметазон
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A C
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C01
Бетаметазон
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Целестодерм-В®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
334,65
грн
в 780 аптеках
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Бетаметазон
Крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від
85,29
грн
в 769 аптеках
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Белодерм
Спрей 0,05 % флакон 50 мл №1
Белупо
від
326,36
грн
в 584 аптеках
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Целестодерм-В®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
221,90
грн
в 558 аптеках
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Белодерм
Мазь для зовнішнього застосування 0,05 % туба 15 г №1
Белупо
від
104,53
грн
в 529 аптеках
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Содерм®
Розчин нашкірний 0,1 % флакон 30 мл №1
Мібе Україна
від
250,00
грн
в 506 аптеках
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Белодерм
Крем для зовнішнього застосування 0,05 % туба 15 г №1
Белупо
від
106,82
грн
в 462 аптеках
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Белодерм
Крем для зовнішнього застосування 0,05 % туба 30 г №1
Белупо
від
155,30
грн
в 443 аптеках
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Белодерм
Мазь для зовнішнього застосування 0,05 % туба 30 г №1
Белупо
від
174,52
грн
в 404 аптеках
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Бетазон
Крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
від
82,68
грн
в 179 аптеках
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Бетазон
Крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
від
47,20
грн
в 171 аптеці
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Мезодерм
Крем 0,1 % туба 30 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
76,10
грн
в 74 аптеках
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Содерм®
Розчин нашкірний 0,1 % флакон 15 мл №1
Мібе Україна
Немає в наявності
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Бетлібен
Крем 0,05 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Немає в наявності
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Бетазон
Мазь для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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мазь д/зовн. застос.
р-н нашкірний
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фл. 50 мл
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Виробник
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Organon Central East Gmbh
Белупо
Дермафарм АГ
Здоровье
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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