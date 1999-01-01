Київ
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C01

Бетаметазон

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A CАктивні кортикостероїди (група III)
D07A C01Бетаметазон
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Целестодерм-В®
Целестодерм-В®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 334,65 грн
в 780 аптеках
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Бетаметазон
Бетаметазон
Крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
від 85,29 грн
в 769 аптеках
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Белодерм
Белодерм
Спрей 0,05 % флакон 50 мл №1
Белупо
від 326,36 грн
в 584 аптеках
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Целестодерм-В®
Целестодерм-В®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 221,90 грн
в 558 аптеках
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Белодерм
Белодерм
Мазь для зовнішнього застосування 0,05 % туба 15 г №1
Белупо
від 104,53 грн
в 529 аптеках
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Содерм®
Содерм®
Розчин нашкірний 0,1 % флакон 30 мл №1
Мібе Україна
від 250,00 грн
в 506 аптеках
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Белодерм
Белодерм
Крем для зовнішнього застосування 0,05 % туба 15 г №1
Белупо
від 106,82 грн
в 462 аптеках
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Белодерм
Белодерм
Крем для зовнішнього застосування 0,05 % туба 30 г №1
Белупо
від 155,30 грн
в 443 аптеках
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Белодерм
Белодерм
Мазь для зовнішнього застосування 0,05 % туба 30 г №1
Белупо
від 174,52 грн
в 404 аптеках
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Бетазон
Бетазон
Крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
від 82,68 грн
в 179 аптеках
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Бетазон
Бетазон
Крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
від 47,20 грн
в 171 аптеці
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Мезодерм
Мезодерм
Крем 0,1 % туба 30 г №1
Борщагівський ХФЗ
від 76,10 грн
в 74 аптеках
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Содерм®
Содерм®
Розчин нашкірний 0,1 % флакон 15 мл №1
Мібе Україна
Немає в наявності
Бетлібен
Бетлібен
Крем 0,05 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Немає в наявності
Бетазон
Бетазон
Мазь для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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