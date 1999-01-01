Київ
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C17
Флутиказон
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A C
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C17
Флутиказон
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Кутівейт
Крем 0,05 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від
235,26
грн
в 777 аптеках
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Кутівейт
Мазь 0,005 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від
223,06
грн
в 707 аптеках
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Флутіказон
Мазь 0,05 мг/г туба 15 г у коробці №1
Корпорація Здоров'я
від
120,00
грн
в 304 аптеках
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Флудерм
Крем 0,5 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Флудерм
Мазь 0,05 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
крем
мазь
Дозування
0.5 мг/г
0.05 %
0.05 мг/г
0.005 %
Виробник
Delpharm Poznan S.A
Корпорація Здоров'я
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