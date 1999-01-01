Київ
Активні кортикостероїди (група III)
D07A C17

Флутиказон

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A CАктивні кортикостероїди (група III)
D07A C17Флутиказон
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Кутівейт
Кутівейт
Крем 0,05 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від 235,26 грн
в 777 аптеках
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Кутівейт
Кутівейт
Мазь 0,005 % туба 15 г №1
Delpharm Poznan S.A
від 223,06 грн
в 707 аптеках
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Флутіказон
Флутіказон
Мазь 0,05 мг/г туба 15 г у коробці №1
Корпорація Здоров'я
від 120,00 грн
в 304 аптеках
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Флудерм
Флудерм
Крем 0,5 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Флудерм
Флудерм
Мазь 0,05 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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