Топічні антибіотики. Комбінації топічних антибіотиків та хіміотерапевтичних препаратів

Топічні антибіотики - це кілька груп антибактеріальних препаратів, що випускаються фармацевтичною промисловістю у лікарських формах для топічного застосування (мазь, крем, порошок для зовнішнього застосування тощо) при бактеріальних захворюваннях та ураженнях різних поверхнево розташованих анатомічних структур та органів, шкіри та підшкірної клітковини.

На сьогодні на фармацевтичному ринку представлені комбінації топічних антибіотиків та хіміотерапевтичних препаратів (сульфаніламідів), а також комбінації топічних антибіотиків з різними антисептиками. Їх призначають з метою фармакотерапії при різних бактеріальних, переважно дерматологічних та офтальмологічних, захворюваннях.

Хіміотерапевтичні препарати в дерматології: класифікація (ATC/DDD Index 2022)

Сульфаніламіди:

мафенід;

сульфадіазин срібла;

сульфамеразин;

сульфаметизол;

сульфаніламід;

сульфатіазол;

сульфадіазин срібла, комбінації.

Противірусні засоби:

ацикловір;

докозанол;

едоксудин;

ібацитабін;

ідоксуридин;

іміхімод;

інозин;

лізоцим;

пенцикловір;

подофілотоксин;

синекатехіни;

тромантадин;

ацикловір, комбінації.

Інші хіміотерапевтичні засоби:

інгенолу мебутат;

метронідазол;

тирбанібулін.

Топічні форми сульфаніламідів (хіміотерапевтичних препаратів)

Хімічна будова сульфаніламідів подібна до хімічної структури параамінобензойної кислоти, тому ця група хіміотерапевтичних препаратів чинить конкурентний антагонізм до параамінобензойної кислоти у процесах синтезу фолієвої кислоти.

Сульфадіазин срібла - це сульфаніламід, що застосовується для фармакопрофілактики та фармакотерапії у разі бактеріальної інфекції при сильних опіках.

Сульфадіазин срібла також призначають при інших захворюваннях шкіри, наприклад, трофічних виразках нижніх кінцівок, коли інфекція може перешкодити загоєнню, а також для профілактики інфекції при пересадженні шкіри. Окрім того, його застосовують для лікування пацієнтів з поверхневими аспергільозними інфекціями очей (Martindale. The Complete Drug Reference, 2014).

Мафеніду ацетат - сульфаніламід короткої дії, у різних топічних формах для місцевого застосування використовується як допоміжна терапія при опіках другого та третього ступеню для профілактики септицемії, що зумовлена чутливими мікроорганізмами, особливо синьогнійною паличкою - Pseudomonas aeruginosa.

Контроль бактеріального росту здатний запобігти трансформації опікових ран другого ступеня у рани третього ступеня.

Незважаючи на відсутність контрольованих клінічних досліджень, мафеніду ацетат та сульфадіазин срібла розглядаються багатьма клініцистами як місцеві хіміотерапевтичні препарати вибору у пацієнтів з опіками (American Society of Health-System Pharmacists, 2022).

Топічні форми аміноглікозидів

Аміноглікозиди є важливою групою антибіотиків, що призначають у лікарських формах для системного та топічного застосування при інфекціях, викликаних грамнегативними бактеріями.

Аміноглікозиди мають бактерицидну дію за рахунок формування зв'язку з 30S-субодиницею рибосом бактеріальної клітини, таким чином порушуючи процес білкового синтезу.

Неоміцину сульфат - аміноглікозид, що найчастіше застосовується місцево.

Неоміцину сульфат - продукт ферментації Streptomyces fradiae. Доступний на фармацевтичному ринку неоміцин є сумішшю неоміцину B та неоміцину С.

Неоміцину сульфат активний щодо аеробних грамнегативних бактерій та є найчастіше застосовуваним аміноглікозидним антибіотиком для профілактики інфекції при поверхневих екскоріаціях, порізах та опіках.

Гентаміцину сульфат є продуктом ферментації Micromonospora purpurea. Зазначений аміноглікозид випускається у формі 0,1% крему або мазі для місцевого застосування. Його наносять при ранах шкіри та підшкірної клітковини, при оперативних втручаннях на шкірі, особливо у хворих на цукровий діабет, а також для профілактики зовнішнього отиту, викликаного синьогнійною паличкою Pseudomonas aeruginosa.

В офтальмології мазь, що містить гентаміцину сульфат, застосовують для лікування пацієнтів з операційними ранами периорбітальної ділянки (Bonner M.W., James W.D., 2012).

Протипоказання

Перелік протипоказань та небажаних реакцій у разі застосування конкретного представника категорії «Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для топічного застосування, їх комбінації» дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

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