Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09C
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09C
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C A
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
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Діокор Соло 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Асіно
від
199,23
грн
в 894 аптеках
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Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
від
644,94
грн
в 888 аптеках
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Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
від
505,80
грн
в 886 аптеках
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Діокор Соло 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Асіно
від
230,49
грн
в 859 аптеках
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Касарк®
Таблетки 16 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від
164,28
грн
в 847 аптеках
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Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
від
188,10
грн
в 846 аптеках
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Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
від
246,38
грн
в 839 аптеках
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Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Тева Україна
від
51,24
грн
в 832 аптеках
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Лоріста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
КРКА
від
237,39
грн
в 826 аптеках
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Касарк®
Таблетки 8 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від
157,41
грн
в 823 аптеках
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Касарк®
Таблетки 32 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від
169,26
грн
в 815 аптеках
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Лозап®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №90
Санофі-Авентіс Україна
від
142,29
грн
в 811 аптеці
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Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
від
78,00
грн
в 799 аптеках
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Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
61,80
грн
в 793 аптеках
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Валсартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
від
138,99
грн
в 783 аптеках
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Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №100
КУСУМ ФАРМ ООО
від
179,00
грн
в 775 аптеках
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Валсартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
від
169,68
грн
в 775 аптеках
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Лоріста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №90
КРКА
від
582,82
грн
в 765 аптеках
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Лозартан Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
від
45,69
грн
в 762 аптеках
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Хіпотел
Таблетки 40 мг блістер №28
Гледфарм
від
126,97
грн
в 756 аптеках
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AstraZeneca
Bayer
Gedeon Richter
Hemofarm
Hetero Labs
KRKA d.d. Novo Mesto
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Micro Labs
Sandoz
Sanofi
Tchaikapharma-High Quality Medicines
Zentiva
Іпка
Алембік
Алкалоїд
Алкем Лаб.
Асіно
Ауробіндо Фарма
Берінгер Інгельхайм
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Джубілант Дженерікс
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Кусум
Люпін
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медокемі Лтд
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Микрохим
Мікро Лабс
Нобель
Новартіс Фарма
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
САН
Сановель
Санофі-Авентіс Україна
Тева Украина
Тева Україна
Фарма Інтернешенал
Фармак
Фармекс Групп
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