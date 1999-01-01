Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09C

ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09CПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
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Діокор Соло 80
Діокор Соло 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Асіно
від 199,23 грн
в 894 аптеках
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Вальсакор®
Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
від 644,94 грн
в 888 аптеках
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Вальсакор®
Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
від 505,80 грн
в 886 аптеках
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Діокор Соло 160
Діокор Соло 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Асіно
від 230,49 грн
в 859 аптеках
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Касарк®
Касарк®
Таблетки 16 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від 164,28 грн
в 847 аптеках
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Вальсакор®
Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
від 188,10 грн
в 846 аптеках
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Вальсакор®
Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
від 246,38 грн
в 839 аптеках
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Лозартан-Тева
Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Тева Україна
від 51,24 грн
в 832 аптеках
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Лоріста®
Лоріста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
КРКА
від 237,39 грн
в 826 аптеках
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Касарк®
Касарк®
Таблетки 8 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від 157,41 грн
в 823 аптеках
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Касарк®
Касарк®
Таблетки 32 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від 169,26 грн
в 815 аптеках
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Лозап®
Лозап®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №90
Санофі-Авентіс Україна
від 142,29 грн
в 811 аптеці
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Клосарт®
Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
від 78,00 грн
в 799 аптеках
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Клосарт®
Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 61,80 грн
в 793 аптеках
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Валсартан-Тева
Валсартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
від 138,99 грн
в 783 аптеках
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Клосарт®
Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №100
КУСУМ ФАРМ ООО
від 179,00 грн
в 775 аптеках
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Валсартан-Тева
Валсартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
від 169,68 грн
в 775 аптеках
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Лоріста®
Лоріста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №90
КРКА
від 582,82 грн
в 765 аптеках
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Лозартан Сандоз®
Лозартан Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
від 45,69 грн
в 762 аптеках
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Хіпотел
Хіпотел
Таблетки 40 мг блістер №28
Гледфарм
від 126,97 грн
в 756 аптеках
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