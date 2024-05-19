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Амліпін таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №30 - Київ (268098) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
183,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
191,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
185,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
210,36
Економія: -31,72 грн
178,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
187,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
185,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
214,72
Економія: -36,08 грн
178,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
183,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
183,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
183,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
203,17
Економія: -24,23 грн
178,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
199,28
Економія: -19,38 грн
179,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
183,70 грн