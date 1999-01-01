Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B X
Інгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B X
Інгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
C09B X01
Периндоприл, амлодипін та індапамід
C09B X02
Периндопріл та бісопролол
C09B X03
Раміприл, амлодипін та гідрохлоротіазид
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
280,14
грн
в 982 аптеках
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
360,22
грн
в 971 аптеці
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
330,13
грн
в 970 аптеках
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Ко-Амлесса
Таблетки 8 мг/2,5 мг/10 мг №30
КРКА
від
272,19
грн
в 946 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
304,79
грн
в 922 аптеках
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Ко-Амлесса
Таблетки 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
КРКА
від
189,33
грн
в 904 аптеках
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Ко-Амлесса
Таблетки 8 мг/2,5 мг/5 мг №30
КРКА
від
250,80
грн
в 880 аптеках
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Престилол® 5 мг/5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/5 мг контейнер №30
Серв'є
від
213,31
грн
в 879 аптеках
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Ко-Амлесса
Таблетки 4 мг/1,25 мг/10 мг №30
КРКА
від
213,20
грн
в 869 аптеках
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Престилол® 5 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг контейнер №30
Серв'є
від
248,64
грн
в 861 аптеці
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Періндопрес® Тріо
Таблетки блістер 8мг/2,5мг/5мг №30
Дарниця ФФ
від
243,62
грн
в 749 аптеках
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Періндопрес® Тріо
Таблетки блістер 8мг/2,5мг/10мг №30
Дарниця ФФ
від
254,22
грн
в 735 аптеках
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Престилол® 10 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг контейнер №30
Серв'є
від
270,25
грн
в 697 аптеках
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Періндопрес® Тріо
Таблетки блістер 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
Дарниця ФФ
від
177,97
грн
в 668 аптеках
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Три-Алітер®
Таблетки блістер 8 мг/2,5 мг/5 мг №30
Мікрохім
від
196,50
грн
в 606 аптеках
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Три-Алітер®
Таблетки блістер 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
Мікрохім
від
179,65
грн
в 603 аптеках
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Три-Алітер®
Таблетки блістер 8 мг/2,5 мг/10 мг №30
Мікрохім
від
221,37
грн
в 596 аптеках
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Кордерія Тріо
Таблетки блістер 8 мг/2,5 мг/5 мг №30
Фармак
від
204,72
грн
в 372 аптеках
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Кордерія Тріо
Таблетки блістер 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
Фармак
від
157,65
грн
в 364 аптеках
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Кордерія Тріо
Таблетки блістер 8 мг/2,5 мг/10 мг №30
Фармак
від
214,09
грн
в 363 аптеках
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Форма випуску
капс. тверд.
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг + 4 мг
5 мг + 8 мг
5 мг/5 мг
5 мг/10 мг
10 мг + 8 мг
10 мг/10 мг
22.5 мг
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Пакування
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
30
90
Виробник
Sandoz
Servier
Дарниця ФФ
КРКА
Мікрохім
Серв'є
Фармак
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