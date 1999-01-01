Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B X

Інгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B XІнгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 280,14 грн
в 982 аптеках
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 360,22 грн
в 971 аптеці
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 330,13 грн
в 970 аптеках
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Ко-Амлесса
Ко-Амлесса
Таблетки 8 мг/2,5 мг/10 мг №30
КРКА
від 272,19 грн
в 946 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 10 мг
Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 304,79 грн
в 922 аптеках
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Ко-Амлесса
Ко-Амлесса
Таблетки 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
КРКА
від 189,33 грн
в 904 аптеках
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Ко-Амлесса
Ко-Амлесса
Таблетки 8 мг/2,5 мг/5 мг №30
КРКА
від 250,80 грн
в 880 аптеках
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Престилол® 5 мг/5 мг
Престилол® 5 мг/5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/5 мг контейнер №30
Серв'є
від 213,31 грн
в 879 аптеках
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Ко-Амлесса
Ко-Амлесса
Таблетки 4 мг/1,25 мг/10 мг №30
КРКА
від 213,20 грн
в 869 аптеках
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Престилол® 5 мг/10 мг
Престилол® 5 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг контейнер №30
Серв'є
від 248,64 грн
в 861 аптеці
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Періндопрес® Тріо
Періндопрес® Тріо
Таблетки блістер 8мг/2,5мг/5мг №30
Дарниця ФФ
від 243,62 грн
в 749 аптеках
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Періндопрес® Тріо
Періндопрес® Тріо
Таблетки блістер 8мг/2,5мг/10мг №30
Дарниця ФФ
від 254,22 грн
в 735 аптеках
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Престилол® 10 мг/10 мг
Престилол® 10 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг контейнер №30
Серв'є
від 270,25 грн
в 697 аптеках
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Періндопрес® Тріо
Періндопрес® Тріо
Таблетки блістер 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
Дарниця ФФ
від 177,97 грн
в 668 аптеках
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Три-Алітер®
Три-Алітер®
Таблетки блістер 8 мг/2,5 мг/5 мг №30
Мікрохім
від 196,50 грн
в 606 аптеках
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Три-Алітер®
Три-Алітер®
Таблетки блістер 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
Мікрохім
від 179,65 грн
в 603 аптеках
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Три-Алітер®
Три-Алітер®
Таблетки блістер 8 мг/2,5 мг/10 мг №30
Мікрохім
від 221,37 грн
в 596 аптеках
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Кордерія Тріо
Кордерія Тріо
Таблетки блістер 8 мг/2,5 мг/5 мг №30
Фармак
від 204,72 грн
в 372 аптеках
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Кордерія Тріо
Кордерія Тріо
Таблетки блістер 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
Фармак
від 157,65 грн
в 364 аптеках
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Кордерія Тріо
Кордерія Тріо
Таблетки блістер 8 мг/2,5 мг/10 мг №30
Фармак
від 214,09 грн
в 363 аптеках
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