Київ
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A A
Неселективні блокатори бета-адренорецепторів
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A A
Неселективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A A05
Пропранолол
C07A A07
Соталол
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Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
64,46
грн
в 972 аптеках
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Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 40 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
76,70
грн
в 928 аптеках
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Соталол Сандоз®
Таблетки 80 мг блістер №50
Sandoz
від
448,00
грн
в 712 аптеках
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Соритмік
Таблетки 80 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
147,38
грн
в 622 аптеках
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Соталол Сандоз®
Таблетки 160 мг блістер №50
Sandoz
від
601,80
грн
в 585 аптеках
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Соритмік
Таблетки 160 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
207,90
грн
в 584 аптеках
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Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 40 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
від
83,00
грн
в 8 аптеках інших міст
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Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 10 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
від
68,39
грн
в 1 аптеці інших міст
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Соталол Сандоз®
Таблетки 40 мг блістер №50
Sandoz
Немає в наявності
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Дозування
10 мг
40 мг
80 мг
160 мг
Пакування
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
10
20
50
Виробник
Sandoz
Здоровье
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
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