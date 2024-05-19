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Анаприлін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №50 - Київ (26915) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1210 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
69,13
Економія: -12,84 грн
56,29 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
68,80
Економія: -13,50 грн
55,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: блістер (1)
68,60
Економія: -13,30 грн
55,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
55,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
63,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), блістер (1)
62,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
54,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), блістер (1)
64,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), блістер (3)
69,00
Економія: -13,70 грн
55,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
69,13
Економія: -12,84 грн
56,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
70,39
Економія: -10,70 грн
59,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1), блістер (3)
54,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
63,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
76,13
Економія: -11,57 грн
64,56 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
68,90
Економія: -13,60 грн
55,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
69,00
Економія: -13,70 грн
55,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
63,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
68,80
Економія: -13,50 грн
55,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), блістер (3)
67,90
Економія: -9,65 грн
58,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (35), блістер (3)
64,30 грн