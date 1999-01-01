Київ
Неселективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A A07

Соталол

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07AБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A AНеселективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A A07Соталол
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Соталол Сандоз®
Соталол Сандоз®
Таблетки 80 мг блістер №50
Sandoz
від 448,00 грн
в 712 аптеках
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Соритмік
Соритмік
Таблетки 80 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від 147,38 грн
в 622 аптеках
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Соталол Сандоз®
Соталол Сандоз®
Таблетки 160 мг блістер №50
Sandoz
від 601,80 грн
в 585 аптеках
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Соритмік
Соритмік
Таблетки 160 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від 207,90 грн
в 584 аптеках
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Соталол Сандоз®
Соталол Сандоз®
Таблетки 40 мг блістер №50
Sandoz
Немає в наявності
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