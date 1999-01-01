Київ
Неселективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A A07
Соталол
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A A
Неселективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A A07
Соталол
Сортування:
По популярності
Фільтр
Соталол Сандоз®
Таблетки 80 мг блістер №50
Sandoz
від
448,00
грн
в 712 аптеках
Знайти в аптеках
Соритмік
Таблетки 80 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
147,38
грн
в 622 аптеках
Знайти в аптеках
Соталол Сандоз®
Таблетки 160 мг блістер №50
Sandoz
від
601,80
грн
в 585 аптеках
Знайти в аптеках
Соритмік
Таблетки 160 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
207,90
грн
в 584 аптеках
Знайти в аптеках
Соталол Сандоз®
Таблетки 40 мг блістер №50
Sandoz
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
40 мг
80 мг
160 мг
Кількість штук в упаковці
20
50
Виробник
Sandoz
Київський вітамінний завод
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню