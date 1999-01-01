Київ
Неселективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A A05

Пропранолол

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07AБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A AНеселективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A A05Пропранолол
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Анаприлін-Здоров'я
Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 64,46 грн
в 972 аптеках
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Анаприлін-Здоров'я
Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 40 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 76,70 грн
в 928 аптеках
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Анаприлін-Здоров'я
Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 40 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
від 83,00 грн
в 8 аптеках інших міст
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Анаприлін-Здоров'я
Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 10 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
від 68,39 грн
в 1 аптеці інших міст
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