Київ
Неселективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A A05
Пропранолол
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A A
Неселективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A A05
Пропранолол
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Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
64,46
грн
в 972 аптеках
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Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 40 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
76,70
грн
в 928 аптеках
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Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 40 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
від
83,00
грн
в 8 аптеках інших міст
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Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 10 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
від
68,39
грн
в 1 аптеці інших міст
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Дозування
10 мг
40 мг
Пакування
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
10
50
Виробник
Здоровье
Корпорація Здоров'я
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