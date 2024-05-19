Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг контейнер, №50 - Київ (36191) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Сіті-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Аптеки україни
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Аптеки україни
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Соціальна аптека
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Гора, вул. Центральна, 7
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Старе, вул. Дніпрова, 45
Аптека
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Сошників, вул. Іванова, 6
Калина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Яготин, вул. Незалежності, 188
Ірфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Фармсвіт здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Миру, 44
Світ здоров'я зжс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Чернігів, вул. Козацька, 48
Світ здоров'я зжс
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 114
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернігів, вул. Волковича, 25
Світ здоров'я зжс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Коростень, вул. Грушевського, 36