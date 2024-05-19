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Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг контейнер, №50 - Київ (36191) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (2)
91,00 грн
В інших містах:
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: таблетки (30)
83,40 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
87,83 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
85,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: таблетки (40)
85,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
Всього: таблетки (40)
83,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Гора, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (2)
89,74 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (1)
96,60 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Всього: упаковка (1)
99,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (1)
89,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Старе, вул. Дніпрова, 45
Всього: упаковка (1)
89,70 грн
Аптека
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Сошників, вул. Іванова, 6
Всього: таблетки (30)
90,80 грн
Калина
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Яготин, вул. Незалежності, 188
Всього: упаковка (1)
83,00 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (2)
87,50 грн
Фармсвіт здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Миру, 44
Всього: упаковка (2)
83,80 грн
Світ здоров'я зжс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Чернігів, вул. Козацька, 48
Всього: упаковка (1)
78,10 грн
Світ здоров'я зжс
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 114
Всього: таблетки (30)
78,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернігів, вул. Волковича, 25
Всього: упаковка (1)
84,00 грн
Світ здоров'я зжс
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
Всього: упаковка (1)
84,91 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Коростень, вул. Грушевського, 36
Всього: упаковка (1)
90,12 грн