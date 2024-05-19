Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВНеселективні блокатори бета-адренорецепторівПропранололАнаприлін-Здоров'яЦіни в аптеках

Анаприлін-Здоров'я таблетки 40 мг блістер, №50 - Київ (26920) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1180 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -10,17 грн
73,33 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
89,70
Економія: -17,50 грн
72,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), блістер (3)
89,70
Економія: -17,50 грн
72,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
71,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: блістер (3)
82,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), блістер (2)
82,85 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
71,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (18)
84,05 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
83,40
Економія: -11,20 грн
72,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
83,46
Економія: -10,13 грн
73,33 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
79,53 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: блістер (4)
70,98 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: блістер (4)
82,95 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (2)
89,70
Економія: -17,50 грн
72,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (4)
89,70
Економія: -17,50 грн
72,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (4)
87,78
Економія: -13,08 грн
74,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5), блістер (2)
82,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1), блістер (3)
89,70
Економія: -17,50 грн
72,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
82,65 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
93,78
Економія: -14,25 грн
79,53 грн