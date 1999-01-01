Київ
Інші засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосування
C05A X03

Інші препарати, комбінації

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05AЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
C05A XІнші засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосування
C05A X03Інші препарати, комбінації
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Прокто-Глівенол
Прокто-Глівенол
Супозиторії ректальні блістер №10
Дельфарм Юнінг
від 360,68 грн
в 959 аптеках
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Реліф®
Реліф®
Супозиторії ректальні 5 мг стрип №12
Байєр
від 388,97 грн
в 956 аптеках
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Проктозан® Нео
Проктозан® Нео
Мазь ректальна туба 20 г №1
Стада
від 312,26 грн
в 955 аптеках
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Прокто-Глівенол
Прокто-Глівенол
Крем ректальний туба 30 г з насадкою №1
Recordati Ireland Ltd
від 363,74 грн
в 945 аптеках
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Реліф®
Реліф®
Мазь ректальна туба 28.4 г з аплікатором №1
Байєр
від 373,68 грн
в 890 аптеках
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Гемороль
Гемороль
Супозиторії блістер №12
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 297,36 грн
в 873 аптеках
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Анузол
Анузол
Супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
від 105,51 грн
в 820 аптеках
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Іхтіол
Іхтіол
Супозиторії ректальні 0,2 г №10
Монфарм
від 82,75 грн
в 799 аптеках
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Реліф® Про
Реліф® Про
Супозиторії ректальні стрип №10
Байєр Консьюмер Кер
від 498,39 грн
в 789 аптеках
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Ніфекаїн
Ніфекаїн
Крем ректальний туба 30 г №1
Неофармед Джентілі С.п.А
від 364,91 грн
в 733 аптеках
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Реліф® Про
Реліф® Про
Крем ректальний туба 15 г з аплікатором №1
Байєр Консьюмер Кер
від 464,48 грн
в 722 аптеках
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Ауробін
Ауробін
Мазь туба 20 г №1
Гедеон Ріхтер
від 207,29 грн
в 668 аптеках
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Проктозан® Нео
Проктозан® Нео
Супозиторії ректальні контурна чарункова упаковка №10
Стада
від 340,98 грн
в 661 аптеці
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Постеризан
Постеризан
Супозиторії №10
Д-р Каде
від 367,45 грн
в 614 аптеках
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Беладони екстракт
Беладони екстракт
Супозиторії ректальні блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від 69,65 грн
в 563 аптеках
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Постеризан
Постеризан
Мазь туба 25 г з аплікатором №1
Д-р Каде
від 493,50 грн
в 537 аптеках
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Беладонни екстракт
Беладонни екстракт
Супозиторії ректальні №10
Монфарм
від 62,76 грн
в 510 аптеках
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Бетиол®
Бетиол®
Супозиторії ректальні №10
Лекхім-Харків
від 68,09 грн
в 473 аптеках
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Проктозол
Проктозол
Супозиторії ректальні блістер №5
Лекхім-Харків
від 157,66 грн
в 390 аптеках
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Прокто-Мазь
Прокто-Мазь
Мазь туба 20 г №1
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 149,73 грн
в 43 аптеках
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