Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
C05A X
Інші засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосування
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
C05A X
Інші засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосування
C05A X03
Інші препарати, комбінації
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Прокто-Глівенол
Супозиторії ректальні блістер №10
Дельфарм Юнінг
від
360,68
грн
в 959 аптеках
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Реліф®
Супозиторії ректальні 5 мг стрип №12
Байєр
від
388,97
грн
в 956 аптеках
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Проктозан® Нео
Мазь ректальна туба 20 г №1
Стада
від
312,26
грн
в 955 аптеках
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Прокто-Глівенол
Крем ректальний туба 30 г з насадкою №1
Recordati Ireland Ltd
від
363,74
грн
в 945 аптеках
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Реліф®
Мазь ректальна туба 28.4 г з аплікатором №1
Байєр
від
373,68
грн
в 890 аптеках
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Гемороль
Супозиторії блістер №12
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
297,36
грн
в 873 аптеках
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Анузол
Супозиторії ректальні стрип №10
Монфарм
від
105,51
грн
в 820 аптеках
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Іхтіол
Супозиторії ректальні 0,2 г №10
Монфарм
від
82,75
грн
в 799 аптеках
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Реліф® Про
Супозиторії ректальні стрип №10
Байєр Консьюмер Кер
від
498,39
грн
в 789 аптеках
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Ніфекаїн
Крем ректальний туба 30 г №1
Неофармед Джентілі С.п.А
від
364,91
грн
в 733 аптеках
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Реліф® Про
Крем ректальний туба 15 г з аплікатором №1
Байєр Консьюмер Кер
від
464,48
грн
в 722 аптеках
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Ауробін
Мазь туба 20 г №1
Гедеон Ріхтер
від
207,29
грн
в 668 аптеках
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Проктозан® Нео
Супозиторії ректальні контурна чарункова упаковка №10
Стада
від
340,98
грн
в 661 аптеці
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Постеризан
Супозиторії №10
Д-р Каде
від
367,45
грн
в 614 аптеках
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Беладони екстракт
Супозиторії ректальні блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від
69,65
грн
в 563 аптеках
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Постеризан
Мазь туба 25 г з аплікатором №1
Д-р Каде
від
493,50
грн
в 537 аптеках
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Беладонни екстракт
Супозиторії ректальні №10
Монфарм
від
62,76
грн
в 510 аптеках
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Бетиол®
Супозиторії ректальні №10
Лекхім-Харків
від
68,09
грн
в 473 аптеках
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Проктозол
Супозиторії ректальні блістер №5
Лекхім-Харків
від
157,66
грн
в 390 аптеках
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Прокто-Мазь
Мазь туба 20 г №1
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
149,73
грн
в 43 аптеках
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Форма випуску
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Дозування
0.2 г
5 мг
Пакування
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туба 25 г
туба 28.4 г
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Виробник
Bayer Consumer Care
Dr. Kade
Recordati Ireland Ltd
Stada
Байєр
Гедеон Ріхтер
Дельфарм Юнінг С.А.С.
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Лекхім
Лекхім-Харків
Монфарм
Неофармед Джентілі С.п.А
Фарма Лайф
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