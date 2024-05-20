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Беладони екстракт супозиторії ректальні блістер в пачці, №10 - Львів (12735) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеці
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
82,51
Економія: -10,39 грн
72,12 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
75,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
72,66
Економія: -10,27 грн
62,39 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -11,04 грн
66,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
79,85 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
70,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
79,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5)
68,22
Економія: -6,45 грн
61,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
78,05
Економія: -15,63 грн
62,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
79,85 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: супозиторії ректальні (5)
66,99
Економія: -0,53 грн
66,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
91,50
Економія: -25,04 грн
66,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
79,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
78,99
Економія: -12,53 грн
66,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
79,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
79,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -17,53 грн
66,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (2)
79,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
79,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -27,53 грн
66,46 грн