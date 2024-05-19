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Анузол супозиторії ректальні стрип, №10 - Львів (13838) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 322 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
117,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
105,93 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
120,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
123,73
Економія: -19,73 грн
104,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
105,88 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
124,99
Економія: -16,95 грн
108,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
117,55 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
136,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
105,93 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
139,20
Економія: -31,20 грн
108,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
117,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
141,50
Економія: -33,46 грн
108,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
144,50
Економія: -36,46 грн
108,04 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (6)
116,68
Економія: -12,68 грн
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
139,20
Економія: -31,20 грн
108,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5), стрип (1)
125,56
Економія: -20,77 грн
104,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: супозиторії ректальні (5)
117,55 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
121,50
Економія: -13,46 грн
108,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
154,99
Економія: -46,95 грн
108,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: супозиторії ректальні (5)
117,55 грн