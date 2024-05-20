Бетиол® супозиторії ректальні, №10 - Львів (12733) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 105 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), супозиторії ректальні (1)
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Львів, вул. Базарна, 11
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: супозиторії ректальні (5)
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Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
D.s.
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Львів, вул. Галицька, 19
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Подорожник
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Всього: супозиторії ректальні (5)
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Львів, вул. Городоцька, 149