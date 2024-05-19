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Анузол супозиторії ректальні стрип, №10 - Київ (13838) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1140 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
150,50
Економія: -42,46 грн
108,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), стрип (1)
139,20
Економія: -31,20 грн
108,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
139,20
Економія: -31,20 грн
108,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
105,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (4)
119,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
119,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
105,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (37)
120,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
139,20
Економія: -31,20 грн
108,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
144,50
Економія: -36,46 грн
108,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
120,30
Економія: -8,01 грн
112,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
105,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
127,92 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
158,90
Економія: -46,61 грн
112,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), стрип (1)
139,20
Економія: -31,20 грн
108,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
139,20
Економія: -31,20 грн
108,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
139,20
Економія: -31,20 грн
108,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
129,91
Економія: -24,70 грн
105,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
120,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
139,20
Економія: -31,20 грн
108,00 грн