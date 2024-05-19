Беладони екстракт супозиторії ректальні блістер в пачці, №10 - Київ (12735) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (47)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Басейна, 10
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А