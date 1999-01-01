Що таке периферичні вазодилататори?

Периферичні вазодилататори - це лікарські засоби, які розширюють кровоносні судини. Вони впливають на м'язи стінок артерій та вен, розширюючи стінки судин та покращуючи кровообіг.

Класифікація препаратів

Відповідно до АТС-класифікації до периферичних вазодилататорів відносять:

похідні 2-аміно-1-фенілетанолу: ізоксуприн;

нікотинову кислоту та її похідні;

похідні пурину: ксантинолу нікотинат, пентоксифілін;

алкалоїди ріжків: ніцерголін;

інші периферичні вазодилататори: вінкамін, бендазол, бендазол з папаверину гідрохлоридом.

Показання для приймання периферичних вазодилататорів

Ізосуприн показаний:

у разі порушення периферичного кровообігу (спазмів артерій кінцівок);

при облітеруючому ендартеріїті, атеросклерозі артерій кінцівок;

при діабетичній ангіопатії, хворобі та синдромі Рейно (спазми артеріол пальців рук, що супроводжуються нападами блідості та ціанозу шкіри);

при хронічній церебральній судинній недостатності атеросклеротичного генезу, атеросклерозі артерій сітківки;

вагітним при загрозі передчасних пологів;

для зменшення вираженості симптомів підслизового фіброзу ротової порожнини (показана значно більш висока ефективність, ніж при використанні тільки фізіотерапії: рекомендоване призначення ізоксуприну в дозі 10 мг 4 рази на добу протягом 6 тиж) (Chetan J Bhadage et al., 2012).

Нікотинова кислота показана:

при пелагрі (захворювання, пов'язане з недостатнім надходженням в організм або неповним засвоєнням у кишечнику нікотинової кислоти, проявляється дерматитами, діареєю та порушенням психіки);

при гіпоацидному гастриті, коліті, ентероколіті;

при спазмах судин головного мозку, нирок, кінцівок;

при атеросклерозі;

при невриті лицевого нерва;

при виразках різного генезу та локалізації, які тривалий час не загоюються;

при діабетичній полінейропатії, мікроангіопатії.

Ксантинолу нікотинат показаний при:

цереброваскулярній недостатності;

атеросклерозі судин головного мозку;

порушеннях кровообігу головного мозку;

облітерувальному атеросклерозі судин нижніх кінцівок;

синдромі Рейно, хворобі Бюргера (поєднання тромбооблітерувального ураження артерій та вен з розвитком гангрени);

облітерувальному ендартеріїті;

гострому артеріальному тромбозі, гострому тромбофлебіті поверхневих і глибоких вен;

посттромбофлебітичному синдромі;

діабетичній ангіопатії, ретинопатії;

трофічних виразках нижніх кінцівок, пролежнях;

мігрені, синдромі Меньєра;

дерматозі;

у післяопераційний період після видалення злоякісного утворення головного мозку;

при ураженні судин сітківки, дегенерації та відшаруванні сітківки.

Ніцерголін призначають при:

гострому та хронічному порушенні мозкового кровообігу;

мігрені, вертиго;

порушенні периферичного кровообігу, діабетичній ретинопатії;

ішемічному ураженні зорового нерва, дистрофічних захворюваннях рогівки очей (дефект епітелію рогівки або виразки рогівки внаслідок нейротрофічного кератиту) (Miguel-Escuder L. et al., 2021);

васкулярній деменції та хворобі Альцгеймера (ніцерголін у дозі 30 мг 2 рази на добу впродовж 1,5 року покращує церебральну перфузію у верхній лобовій звивині, передцентральній звивині та постцентральній звивині) (Jooyeon J Im. et al., 2017);

хворобі Паркінсона з деменцією (ніцерголін у дозі 30 мг 2 рази на добу протягом 12 міс - сповільнює швидкість погіршення когнітивних функцій у пацієнтів із хворобою Паркінсона) (Lee S. et al., 2019);

синдромі сенільного когнітивного розладу;

артеріальній гіпертензії, гіпертонічному кризі (як додаткова терапія);

тимчасовій втраті слуху у військовослужбовців після стрільби зі зброї (ніцерголін у дозі 30 мг 2 рази на добу впродовж 3 тиж зменшує шум у вухах та сприяє відновленню слуху) (Klamkam P. et al., 2022).

Пентоксифілін показаний при:

хронічних периферичних артеріальних та артеріовенозних порушеннях кровообігу внаслідок атеросклерозу, цукрового діабету;

дистрофічних розладах та ангіопатії;

облітерувальному ендартеріїті;

порушенні цереброваскулярної циркуляції;

гострій та хронічній ретинальній та хоріоїдальній судинній недостатності;

гострих функціональних розладах внутрішнього вуха;

після променевої терапії у пацієнтів з остеорадіонекрозом, остеонекрозом щелепи (Lyons A.J. et al., 2017).

Пентоксифілін покращує реологічні властивості крові, а також чинить нефропротекторну дію. Завдяки антипротеїнуричному, антифіброзному та протизапальному ефектам пентоксифілін знижує ризик прогресування хронічної хвороби нирок у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Препарат запобігає розвитку уремічної стадії хронічної хвороби нирок (Murkamilov I.T. et al., 2019).

Вінкамін показаний для нормалізації церебрального кровообігу, при погіршенні пам'яті, гіпертонічній енцефалопатії, діабетичній ангіопатії, атеросклеротичному ураженні судин головного мозку, порушенні концентрації уваги, слуху, зору судинного генезу. Препарат призначають після черепно-мозкової травми, гострого порушення мозкового кровообігу.

Бендазол показаний при спазмах кровоносних судин, пілорусі шлунка, кишечнику; при нирковій та печінковій коліці, виразці шлунка. Препарат ефективний у лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією та синдромом млявого паралічу, периферичного паралічу лицевого нерва.

Протипоказання

Периферичні вазодилататори протипоказані: