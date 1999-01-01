Київ
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B A

Розчини для парентерального харчування

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B AРозчини для парентерального харчування
Сортування: По популярності
Глюкоза-Дарниця
Глюкоза-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 400 мг/мл ампула 20 мл №10
Дарниця ФФ
від 141,09 грн
в 738 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для ін'єкцій 40 % ампула 20 мл №10
Фармак
від 145,18 грн
в 643 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 22,20 грн
в 639 аптеках
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Глюкоза-Дарниця
Глюкоза-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від 28,06 грн
в 428 аптеках
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Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
від 2994,96 грн
в 320 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Корпорація Артеріум
від 19,43 грн
в 317 аптеках
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Нутрифлекс Ліпід Спеціальний
Нутрифлекс Ліпід Спеціальний
Емульсія для інфузії мішок 3-х камерний 1250 мл коробка №5
Б. Браун
від 5747,87 грн
в 297 аптеках
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Аміноплазмаль® Гепа-10%
Аміноплазмаль® Гепа-10%
Розчин інфузійний флакон 500 мл №10
Б. Браун
від 3684,71 грн
в 296 аптеках
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Аміностерил Н-Гeпa
Аміностерил Н-Гeпa
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 4779,00 грн
в 290 аптеках
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Гепасол® Нео 8%
Гепасол® Нео 8%
Розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Хемофарм
від 518,30 грн
в 289 аптеках
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Аміновен 10%
Аміновен 10%
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 387,30 грн
в 284 аптеках
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Нумета G13e
Нумета G13e
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 300 мл №10
Бакстер АГ
від 27618,00 грн
в 283 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 100 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 22,68 грн
в 276 аптеках
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Олімель N7E
Олімель N7E
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 1500 мл в захисній оболонці №4
Бакстер АГ
від 3867,40 грн
в 245 аптеках інших міст
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Глюкоза-Дарниця
Глюкоза-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
від 35,66 грн
в 216 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 35,43 грн
в 206 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл контейнер 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 38,50 грн
в 205 аптеках
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Глюкози розчин 10% для інфузій
Глюкози розчин 10% для інфузій
Розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 36,10 грн
в 99 аптеках
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Аміновен Інфант 10%
Аміновен Інфант 10%
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 481,10 грн
в 59 аптеках
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Глюкоза-Новофарм
Глюкоза-Новофарм
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 18,09 грн
в 58 аптеках
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