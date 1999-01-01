Київ
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B A
Розчини для парентерального харчування
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B A
Розчини для парентерального харчування
B05B A01
Амінокислоти
B05B A02
Жирові емульсії
B05B A03
Вуглеводи
B05B A10
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Глюкоза-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 400 мг/мл ампула 20 мл №10
Дарниця ФФ
від
141,09
грн
в 738 аптеках
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Глюкоза
Розчин для ін'єкцій 40 % ампула 20 мл №10
Фармак
від
145,18
грн
в 643 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
22,20
грн
в 639 аптеках
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Глюкоза-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від
28,06
грн
в 428 аптеках
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Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
від
2994,96
грн
в 320 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Корпорація Артеріум
від
19,43
грн
в 317 аптеках
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Нутрифлекс Ліпід Спеціальний
Емульсія для інфузії мішок 3-х камерний 1250 мл коробка №5
Б. Браун
від
5747,87
грн
в 297 аптеках
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Аміноплазмаль® Гепа-10%
Розчин інфузійний флакон 500 мл №10
Б. Браун
від
3684,71
грн
в 296 аптеках
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Аміностерил Н-Гeпa
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
4779,00
грн
в 290 аптеках
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Гепасол® Нео 8%
Розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Хемофарм
від
518,30
грн
в 289 аптеках
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Аміновен 10%
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
387,30
грн
в 284 аптеках
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Нумета G13e
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 300 мл №10
Бакстер АГ
від
27618,00
грн
в 283 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 100 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
22,68
грн
в 276 аптеках
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Олімель N7E
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 1500 мл в захисній оболонці №4
Бакстер АГ
від
3867,40
грн
в 245 аптеках інших міст
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Глюкоза-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
від
35,66
грн
в 216 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
35,43
грн
в 206 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл контейнер 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
38,50
грн
в 205 аптеках
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Глюкози розчин 10% для інфузій
Розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
36,10
грн
в 99 аптеках
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Аміновен Інфант 10%
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
481,10
грн
в 59 аптеках
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Глюкоза-Новофарм
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
18,09
грн
в 58 аптеках
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амп. 20 мл
контейнер 100 мл
контейнер 200 мл
контейнер 250 мл
контейнер 400 мл
контейнер 500 мл
контейнер 1000 мл
контейнер 3000 мл
контейнер 5000 мл
контейнер пл 3-камерн "Біофін" 986 мл
контейнер пл 3-камерн "Біофін" 1440 мл
контейнер пл 3-камерн "Біофін" 1477 мл
мішок 3-х камерний 625 мл
мішок 3-х камерний 1250 мл
мішок 3-х камерний 1875 мл
мішок двокамерний 1000 мл
мішок пластик. 3-х камерн. 1250 мл
мішок пластик. 3-х камерн. 1875 мл
пакет 500 мл
пакет тиркамерн. 1500 мл
пакет трикамер. пластиковий 300 мл
пакет трикамер. пластиковий 500 мл
пакет трикамер. пластиковий 1000 мл
пакет трикамер. пластиковий 1500 мл
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Baxter
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Б. Браун
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Дарниця ФФ
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Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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