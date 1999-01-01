Київ
Розчини для парентерального харчування
B05B A01
Амінокислоти
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B A
Розчини для парентерального харчування
B05B A01
Амінокислоти
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Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
від
2994,96
грн
в 320 аптеках
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Аміноплазмаль® Гепа-10%
Розчин інфузійний флакон 500 мл №10
Б. Браун
від
3684,71
грн
в 296 аптеках
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Аміностерил Н-Гeпa
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
4779,00
грн
в 290 аптеках
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Гепасол® Нео 8%
Розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Хемофарм
від
518,30
грн
в 289 аптеках
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Аміновен 10%
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
387,30
грн
в 284 аптеках
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Аміновен Інфант 10%
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
481,10
грн
в 59 аптеках
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Нефротект
Розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
4351,00
грн
в 6 аптеках
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Аміновен 15%
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
304,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Нефротект
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/інф.
р-н інф.
Дозування
10 %
Пакування
пляшка 500 мл
фл. 100 мл
фл. 250 мл
фл. 500 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
B. Braun
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Stada
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