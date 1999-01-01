Київ
Розчини для парентерального харчування
B05B A01

Амінокислоти

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B AРозчини для парентерального харчування
B05B A01Амінокислоти
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Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
від 2994,96 грн
в 320 аптеках
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Аміноплазмаль® Гепа-10%
Аміноплазмаль® Гепа-10%
Розчин інфузійний флакон 500 мл №10
Б. Браун
від 3684,71 грн
в 296 аптеках
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Аміностерил Н-Гeпa
Аміностерил Н-Гeпa
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 4779,00 грн
в 290 аптеках
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Гепасол® Нео 8%
Гепасол® Нео 8%
Розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Хемофарм
від 518,30 грн
в 289 аптеках
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Аміновен 10%
Аміновен 10%
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 387,30 грн
в 284 аптеках
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Аміновен Інфант 10%
Аміновен Інфант 10%
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 481,10 грн
в 59 аптеках
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Нефротект
Нефротект
Розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 4351,00 грн
в 6 аптеках
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Аміновен 15%
Аміновен 15%
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 304,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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Нефротект
Нефротект
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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