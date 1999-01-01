Київ
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B

РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
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Реосорбілакт®
Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 168,46 грн
в 932 аптеках
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Глюкоза-Дарниця
Глюкоза-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 400 мг/мл ампула 20 мл №10
Дарниця ФФ
від 141,09 грн
в 738 аптеках
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Реосорбілакт®
Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 279,93 грн
в 683 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для ін'єкцій 40 % ампула 20 мл №10
Фармак
від 145,18 грн
в 643 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 22,20 грн
в 639 аптеках
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Реодар
Реодар
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від 113,13 грн
в 612 аптеках
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Глікостерил Ф5
Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 185,60 грн
в 539 аптеках
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Стерофундин ISO
Стерофундин ISO
Розчин для інфузій контейнер 500 мл №10
Б. Браун
від 401,92 грн
в 536 аптеках
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Нейроцитин®
Нейроцитин®
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 144,29 грн
в 514 аптеках
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Маніт-Новофарм
Маніт-Новофарм
Розчин для інфузій 150 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 95,30 грн
в 507 аптеках
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Рофітіс
Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Фармак
від 154,75 грн
в 483 аптеках
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Розчин Рінгера
Розчин Рінгера
Розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 48,00 грн
в 466 аптеках
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Глюкоза-Дарниця
Глюкоза-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від 28,06 грн
в 428 аптеках
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Розчин Рінгера
Розчин Рінгера
Розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 63,68 грн
в 366 аптеках
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Глікостерил Ф5
Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 180,64 грн
в 338 аптеках
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Плазмовен®
Плазмовен®
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Дарниця ФФ
від 44,26 грн
в 327 аптеках
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Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е
Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
від 2994,96 грн
в 320 аптеках
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Рофітіс
Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 400 мл №1
Фармак
від 188,27 грн
в 320 аптеках
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Глюкоза
Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Корпорація Артеріум
від 19,43 грн
в 317 аптеках
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Дарроу Розчин
Дарроу Розчин
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 61,16 грн
в 306 аптеках
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