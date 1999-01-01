Київ
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B A
Розчини для парентерального харчування
B05B B
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B C
Розчини осмотичних діуретиків
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Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
168,46
грн
в 932 аптеках
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Глюкоза-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 400 мг/мл ампула 20 мл №10
Дарниця ФФ
від
141,09
грн
в 738 аптеках
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Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
279,93
грн
в 683 аптеках
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Глюкоза
Розчин для ін'єкцій 40 % ампула 20 мл №10
Фармак
від
145,18
грн
в 643 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
22,20
грн
в 639 аптеках
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Реодар
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від
113,13
грн
в 612 аптеках
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Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
185,60
грн
в 539 аптеках
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Стерофундин ISO
Розчин для інфузій контейнер 500 мл №10
Б. Браун
від
401,92
грн
в 536 аптеках
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Нейроцитин®
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
144,29
грн
в 514 аптеках
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Маніт-Новофарм
Розчин для інфузій 150 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
95,30
грн
в 507 аптеках
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Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Фармак
від
154,75
грн
в 483 аптеках
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Розчин Рінгера
Розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
48,00
грн
в 466 аптеках
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Глюкоза-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від
28,06
грн
в 428 аптеках
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Розчин Рінгера
Розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
63,68
грн
в 366 аптеках
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Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
180,64
грн
в 338 аптеках
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Плазмовен®
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Дарниця ФФ
від
44,26
грн
в 327 аптеках
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Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е
Розчин для інфузій флакон 500 мл №10
Б. Браун
від
2994,96
грн
в 320 аптеках
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Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 400 мл №1
Фармак
від
188,27
грн
в 320 аптеках
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Глюкоза
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 200 мл №1
Корпорація Артеріум
від
19,43
грн
в 317 аптеках
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Дарроу Розчин
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
61,16
грн
в 306 аптеках
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150 мг/мл
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амп. 10 мл
амп. 20 мл
контейнер 100 мл
контейнер 200 мл
контейнер 250 мл
контейнер 400 мл
контейнер 500 мл
контейнер 1000 мл
контейнер 3000 мл
контейнер 5000 мл
контейнер пл 3-камерн "Біофін" 986 мл
контейнер пл 3-камерн "Біофін" 1440 мл
контейнер пл 3-камерн "Біофін" 1477 мл
мішок 3-х камерний 625 мл
мішок 3-х камерний 1250 мл
мішок 3-х камерний 1875 мл
мішок двокамерний 1000 мл
мішок пластик. 3-х камерн. 1250 мл
мішок пластик. 3-х камерн. 1875 мл
пакет 250 мл
пакет 500 мл
пакет полімер. 250 мл
пакет полімер. 500 мл
пакет тиркамерн. 1500 мл
пакет трикамер. пластиковий 300 мл
пакет трикамер. пластиковий 500 мл
пакет трикамер. пластиковий 1000 мл
пакет трикамер. пластиковий 1500 мл
пляшка 50 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
пляшка 500 мл
пляшка скляна 200 мл
пляшка скляна 400 мл
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