Київ
Розчини для парентерального харчування
B05B A02
Жирові емульсії
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B A
Розчини для парентерального харчування
B05B A02
Жирові емульсії
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Смофліпід 20%
Емульсія для інфузії флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
323,73
грн
в 20 аптеках
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Ліпофундин MCT/ЛСТ 20%
Емульсія для інфузії флакон 500 мл №1
Б. Браун
Немає в наявності
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Ліпофундин MCT/ЛСТ 20%
Емульсія для інфузії флакон 500 мл №10
Б. Браун
Немає в наявності
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Пакування
фл. 100 мл
фл. 500 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Б. Браун
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
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