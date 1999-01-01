Київ
Розчини для парентерального харчування
B05B A02

Жирові емульсії

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B AРозчини для парентерального харчування
B05B A02Жирові емульсії
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Смофліпід 20%
Смофліпід 20%
Емульсія для інфузії флакон 100 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 323,73 грн
в 20 аптеках
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Ліпофундин MCT/ЛСТ 20%
Ліпофундин MCT/ЛСТ 20%
Емульсія для інфузії флакон 500 мл №1
Б. Браун
Немає в наявності
Ліпофундин MCT/ЛСТ 20%
Ліпофундин MCT/ЛСТ 20%
Емульсія для інфузії флакон 500 мл №10
Б. Браун
Немає в наявності
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