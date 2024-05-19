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Аміноплазмаль Б. Браун 10% Е розчин для інфузій флакон 500 мл, №10 - Київ (230221) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
3583,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
3796,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
3667,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
3583,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
3583,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: флакон (9)
3443,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: флакон (7)
3373,70
Економія: -191,80 грн
3181,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
3583,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
3583,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
3583,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
3583,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
3583,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
3583,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
3583,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
3583,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: флакон (3)
3453,60
Економія: -271,70 грн
3181,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
3583,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
3583,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
3583,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
3583,20 грн