Київ
Розчини для парентерального харчування
B05B A10

Комбінації

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B AРозчини для парентерального харчування
B05B A10Комбінації
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Нутрифлекс Ліпід Спеціальний
Нутрифлекс Ліпід Спеціальний
Емульсія для інфузії мішок 3-х камерний 1250 мл коробка №5
Б. Браун
від 5747,87 грн
в 297 аптеках
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Нумета G13e
Нумета G13e
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 300 мл №10
Бакстер АГ
від 27618,00 грн
в 283 аптеках
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Олімель N7E
Олімель N7E
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 1500 мл в захисній оболонці №4
Бакстер АГ
від 3867,40 грн
в 245 аптеках інших міст
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Нутрифлекс Ліпід Пері
Нутрифлекс Ліпід Пері
Емульсія для інфузії мішок пластиковий 3-х камерний 1250 мл коробка №5
Б. Браун
від 5291,94 грн
в 43 аптеках
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Олімель N4E
Олімель N4E
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 1500 мл в захисній оболонці №4
Бакстер АГ
від 6137,80 грн
в 16 аптеках
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Амінол®
Амінол®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 700,00 грн
в 15 аптеках
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Амінол®
Амінол®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 475,90 грн
в 10 аптеках
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Смофкабівен центральний
Смофкабівен центральний
Емульсія для інфузії контейнер пластиковий трикамерний "біофін" 1477 мл з антиокисником №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 1575,52 грн
в 1 аптеці інших міст
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Олімель N9E
Олімель N9E
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 1500 мл в захисній оболонці №4
Бакстер АГ
від 8544,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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Нутрифлекс Ліпід Пері
Нутрифлекс Ліпід Пері
Емульсія для інфузії мішок пластиковий 3-х камерний 1250 мл коробка №1
Б. Браун
Немає в наявності
Нутрифлекс Омега Спеціальний
Нутрифлекс Омега Спеціальний
Емульсія для інфузії мішок пластиковий 3-х камерний 1250 мл №5
Б. Браун
Немає в наявності
Нутрифлекс Спеціальний
Нутрифлекс Спеціальний
Розчин для інфузій мішок двокамерний 1000 мл №5
Б. Браун
Немає в наявності
Олімель N7E
Олімель N7E
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 1000 мл в захисній оболонці №6
Бакстер АГ
Немає в наявності
Нумета G16e
Нумета G16e
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 500 мл №6
Бакстер АГ
Немає в наявності
Смофкабівен центральний
Смофкабівен центральний
Емульсія для інфузії контейнер пластиковий трикамерний "біофін" 986 мл з антиокисником №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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