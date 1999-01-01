Київ
Розчини для парентерального харчування
B05B A10
Комбінації
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B A
Розчини для парентерального харчування
B05B A10
Комбінації
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Нутрифлекс Ліпід Спеціальний
Емульсія для інфузії мішок 3-х камерний 1250 мл коробка №5
Б. Браун
від
5747,87
грн
в 297 аптеках
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Нумета G13e
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 300 мл №10
Бакстер АГ
від
27618,00
грн
в 283 аптеках
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Олімель N7E
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 1500 мл в захисній оболонці №4
Бакстер АГ
від
3867,40
грн
в 245 аптеках інших міст
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Нутрифлекс Ліпід Пері
Емульсія для інфузії мішок пластиковий 3-х камерний 1250 мл коробка №5
Б. Браун
від
5291,94
грн
в 43 аптеках
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Олімель N4E
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 1500 мл в захисній оболонці №4
Бакстер АГ
від
6137,80
грн
в 16 аптеках
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Амінол®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
700,00
грн
в 15 аптеках
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Амінол®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
475,90
грн
в 10 аптеках
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Смофкабівен центральний
Емульсія для інфузії контейнер пластиковий трикамерний "біофін" 1477 мл з антиокисником №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
1575,52
грн
в 1 аптеці інших міст
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Олімель N9E
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 1500 мл в захисній оболонці №4
Бакстер АГ
від
8544,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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Нутрифлекс Ліпід Пері
Емульсія для інфузії мішок пластиковий 3-х камерний 1250 мл коробка №1
Б. Браун
Немає в наявності
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Нутрифлекс Омега Спеціальний
Емульсія для інфузії мішок пластиковий 3-х камерний 1250 мл №5
Б. Браун
Немає в наявності
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Нутрифлекс Спеціальний
Розчин для інфузій мішок двокамерний 1000 мл №5
Б. Браун
Немає в наявності
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Олімель N7E
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 1000 мл в захисній оболонці №6
Бакстер АГ
Немає в наявності
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Нумета G16e
Емульсія для інфузії пакет трикамерний пластиковий 500 мл №6
Бакстер АГ
Немає в наявності
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Смофкабівен центральний
Емульсія для інфузії контейнер пластиковий трикамерний "біофін" 986 мл з антиокисником №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Форма випуску
емул. д/інф.
р-н д/інф.
Пакування
контейнер пл 3-камерн "Біофін" 986 мл
контейнер пл 3-камерн "Біофін" 1440 мл
контейнер пл 3-камерн "Біофін" 1477 мл
мішок 3-х камерний 625 мл
мішок 3-х камерний 1250 мл
мішок 3-х камерний 1875 мл
мішок двокамерний 1000 мл
мішок пластик. 3-х камерн. 1250 мл
мішок пластик. 3-х камерн. 1875 мл
пакет тиркамерн. 1500 мл
пакет трикамер. пластиковий 300 мл
пакет трикамер. пластиковий 500 мл
пакет трикамер. пластиковий 1000 мл
пакет трикамер. пластиковий 1500 мл
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
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Виробник
B. Braun
Baxter
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Б. Браун
Бакстер
Бакстер АГ
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Юрия-Фарм
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