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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл, №1 - Київ (33374) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
717,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
666,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
654,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
666,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
657,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
651,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
654,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
647,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
653,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Васильківська, 1
Всього: упаковка (1)
701,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
668,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (2)
655,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
657,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (3)
701,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (5)
647,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
641,24
Економія: -61,65 грн
579,59 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
700,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
703,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (2)
653,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (2)
677,36
Економія: -93,17 грн
584,19 грн