Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл, №1 - Київ (33374) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
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Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
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Київ, вул. Васильківська, 1
Аптека 9-1-1
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
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Київ, просп. Берестейський, 89-А
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Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
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Всього: упаковка (3)
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Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
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Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167