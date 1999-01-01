Київ
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B X

Інші гемостатичні засоби для системного застосування

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B XІнші гемостатичні засоби для системного застосування
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Дицинон
Дицинон
Таблетки 250 мг блістер №100
Sandoz
від 649,62 грн
в 926 аптеках
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Дицинон
Дицинон
Розчин для ін'єкцій 250 мг ампула 2 мл №50
Sandoz
від 629,23 грн
в 812 аптеках
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Етамзилат-КВ
Етамзилат-КВ
Таблетки 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 64,23 грн
в 805 аптеках
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Перцю водяного екстракт
Перцю водяного екстракт
Екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Віола
від 20,30 грн
в 780 аптеках
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Кропиви листя
Кропиви листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 37,51 грн
в 655 аптеках
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Деревію трава
Деревію трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 33,82 грн
в 616 аптеках
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Кропиви листя
Кропиви листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 38,00 грн
в 495 аптеках
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Етамзилат
Етамзилат
Розчин для ін'єкцій 12,5 % ампула 2 мл у блістері у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 33,24 грн
в 460 аптеках
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Кропиви листя
Кропиви листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 42,49 грн
в 404 аптеках
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Кропиви листя
Кропиви листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від 42,49 грн
в 338 аптеках
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Кропиви листя
Кропиви листя
Листя 50 г пачка тм arbor vitae №1
від 41,09 грн
в 298 аптеках інших міст
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Деревію трава
Деревію трава
Трава 50 г пачка тм arbor vitae №1
від 40,35 грн
в 291 аптеці інших міст
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Револад™
Револад™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №14
Глаксо Веллком
від 7554,00 грн
в 290 аптеках
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Деревію трава
Деревію трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від 35,38 грн
в 289 аптеках
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Ельтромбопаг-Віста
Ельтромбопаг-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №14
Містрал Кепітал Менеджмент
від 7473,50 грн
в 288 аптеках
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Ельтромбопаг-Віста
Ельтромбопаг-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 8644,00 грн
в 285 аптеках
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Деревію трава
Деревію трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 41,00 грн
в 256 аптеках
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Деревію трава
Деревію трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 32,87 грн
в 215 аптеках
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Перцю водяного екстракт
Перцю водяного екстракт
Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Тернофарм
від 19,00 грн
в 180 аптеках
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Револад™
Револад™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Глаксо Веллком
від 7678,61 грн
в 153 аптеках
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