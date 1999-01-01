Київ
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B X
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B X
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X01
Етамзилат
B02B X05
Ельтромбопаг
B02B X06
Эмицизумаб
B02B X15**
Гемостатичні засоби рослинного походження
B02B X19**
Рекомбінантний тромбопоетин
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Дицинон
Таблетки 250 мг блістер №100
Sandoz
від
649,62
грн
в 926 аптеках
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Дицинон
Розчин для ін'єкцій 250 мг ампула 2 мл №50
Sandoz
від
629,23
грн
в 812 аптеках
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Етамзилат-КВ
Таблетки 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
64,23
грн
в 805 аптеках
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Перцю водяного екстракт
Екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Віола
від
20,30
грн
в 780 аптеках
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Кропиви листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
37,51
грн
в 655 аптеках
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Деревію трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
33,82
грн
в 616 аптеках
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Кропиви листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
38,00
грн
в 495 аптеках
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Етамзилат
Розчин для ін'єкцій 12,5 % ампула 2 мл у блістері у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
33,24
грн
в 460 аптеках
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Кропиви листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
42,49
грн
в 404 аптеках
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Кропиви листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від
42,49
грн
в 338 аптеках
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Кропиви листя
Листя 50 г пачка тм arbor vitae №1
від
41,09
грн
в 298 аптеках інших міст
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Деревію трава
Трава 50 г пачка тм arbor vitae №1
від
40,35
грн
в 291 аптеці інших міст
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Револад™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №14
Глаксо Веллком
від
7554,00
грн
в 290 аптеках
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Деревію трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від
35,38
грн
в 289 аптеках
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Ельтромбопаг-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №14
Містрал Кепітал Менеджмент
від
7473,50
грн
в 288 аптеках
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Ельтромбопаг-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
8644,00
грн
в 285 аптеках
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Деревію трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
41,00
грн
в 256 аптеках
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Деревію трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
32,87
грн
в 215 аптеках
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Перцю водяного екстракт
Екстракт рідкий для перорального застоування спиртовий 25 мл флакон-крапельниця №1
Тернофарм
від
19,00
грн
в 180 аптеках
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Револад™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Глаксо Веллком
від
7678,61
грн
в 153 аптеках
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1
2
Форма випуску
екстракт рідк.
екстракт рідк. перорал. спирт.
листя
р-н д/ін.
табл.
табл. в/плівк. обол.
трава
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Дозування
1.5 г
12.5 %
25 мг
25 мл
30 мг/1 мл
50 г
50 мг
60 мг/0,4 мл
105 мг/0,7 мл
125 мг/мл
150 мг/1 мл
250 мг
15000 ОД/мл
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Пакування
амп. 2 мл
блістер
пачка
фл.
фл. 1 мл
фл.-крапельн.
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
1
10
14
20
28
50
100
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Виробник
Sandoz
Віола
Глаксо Веллком
Дарниця ФФ
ЗАТ "Ліктрави"
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Містрал Кепітал Менеджмент
Рош Україна
Тернофарм
Фітофарм
Юніфарма
Юрия-Фарм
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