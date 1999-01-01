Київ
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X06

Эмицизумаб

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B XІнші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X06Эмицизумаб
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Гемлібра®
Гемлібра®
Розчин для ін'єкцій 60 мг/0,4 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
Гемлібра®
Гемлібра®
Розчин для ін'єкцій 105 мг/0,7 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
Гемлібра®
Гемлібра®
Розчин для ін'єкцій 150 мг/1 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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