Київ
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X06
Эмицизумаб
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B X
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X06
Эмицизумаб
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Гемлібра®
Розчин для ін'єкцій 60 мг/0,4 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Гемлібра®
Розчин для ін'єкцій 105 мг/0,7 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Гемлібра®
Розчин для ін'єкцій 150 мг/1 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Дозування
30 мг/1 мл
60 мг/0,4 мл
105 мг/0,7 мл
150 мг/1 мл
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