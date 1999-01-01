Київ
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X05
Ельтромбопаг
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B X
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X05
Ельтромбопаг
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Револад™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №14
Глаксо Веллком
від
7554,00
грн
в 290 аптеках
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Ельтромбопаг-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №14
Містрал Кепітал Менеджмент
від
7473,50
грн
в 288 аптеках
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Ельтромбопаг-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
8644,00
грн
в 285 аптеках
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Револад™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Глаксо Веллком
від
7678,61
грн
в 153 аптеках
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Дозування
25 мг
50 мг
Кількість штук в упаковці
14
28
Виробник
Глаксо Веллком
Містрал Кепітал Менеджмент
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