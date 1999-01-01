Київ
Інші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X05

Ельтромбопаг

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B XІнші гемостатичні засоби для системного застосування
B02B X05Ельтромбопаг
Сортування: По популярності
Револад™
Револад™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №14
Глаксо Веллком
від 7554,00 грн
в 290 аптеках
Знайти в аптеках
Ельтромбопаг-Віста
Ельтромбопаг-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №14
Містрал Кепітал Менеджмент
від 7473,50 грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Ельтромбопаг-Віста
Ельтромбопаг-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 8644,00 грн
в 285 аптеках
Знайти в аптеках
Револад™
Револад™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Глаксо Веллком
від 7678,61 грн
в 153 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране